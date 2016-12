Constănţean escroc sentimental „a dat iama” în româncele naive

De mai bine de un an, Nicolae Mola, din Mangalia, este căutat de autorităţile române pentru a fi trimis după gratii pentru trafic de influenţă. El a fost condamnat de instanţele constănţene la cinci ani de detenţie, urmărirea penală, judecata şi condamnarea fiind făcute în lipsă. Mola este acuzat că a primit mii de euro de la patru persoane din Mangalia, cărora le-a promis că le va face rost de locuinţe ANL, pretinzând că-l cunoaşte pe un consilier local din Mangalia. După ce şi-a umplut buzunarele cu valută, individul a dispărut, pe numele său fiind eliberat un mandat european de arestare. Deşi era urmărit în ţară şi peste hotare, Mola şi-a continuat înşelăciunile, trecând de la traficul de infuenţă la escrocherii sentimentale. Una dintre victimele sale este o femeie de 40 de ani, din Câmpina, care l-a cunoscut pe Mola pe un site de socializare şi de care s-a îndrăgostit de la prima întâlnire. Bărbatul i-a spus că se numeşte Alexandru Pârvu, este din Constanţa şi îşi doreşte o relaţie serioasă, stabilă, întrucât are o vârstă şi vrea să-şi întemeieze o familie. Proaspăt divorţată, femeia l-a crezut şi a acceptat să se întâlnească cu el la o pensiune din Moeciu. „Am mers împreună la restaurant, ne-am plimbat, am discutat şi totul părea OK. Mi-a plăcut enorm de el, cel mai mult m-a atras caracterul lui”, a declarat femeia escrocată.

RECOMPENSĂ După ce relaţia lor a avansat, Mola, alias Alexandru Pârvu, i-a cerut iubitei sale un împrumut de 9.000 de euro pentru a investi într-o afacere avantajoasă. „Aveam nişte bani strânşi, am luat şi de la o cunoştinţă 3.000 de euro şi i-am dat”, a povestit victima. Imediat ce a pus mâna pe bani, escrocul a dispărut fără urmă. Fosta iubită recunoaşte că marea ei greşeală a fost că nu a făcut niciun act prin care să poată dovedi că i-a dat lui Mola cei 9.000 de euro. Ea a încercat să-l contacteze telefonic, dar numărul nu mai era activ. În plus, şi contul de pe site-ul de socializare fusese şters. În speranţa că cineva îl va vedea şi o va putea ajuta să-şi recupereze banii, femeia a împânzit staţiile de autobuz din Constanţa cu fotografii ale bărbatului, oferind şi o recompensă. Totodată, ea a depus plângere la Poliţia Moeciu, care efectuează cercetări sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Judecătoriei Zărneşti.