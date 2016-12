Constănțean reținut de DIICOT pentru operațiuni cu carduri bancare false

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial București au reținut un bărbat care a folosit carduri bancare false pentru a retrage bani din mai multe bancomate.

Potrivit Agerpres, bărbatul are 34 de ani și este din Constanța.

Iată comunicatul procurorilor DIICOT:

La data de 02.01.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului CIULINBOBI CONSTANTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic,efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulosşipunerea în circulaţie de valori falsificate.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în zilele de 31.12.2015 şi 02.01.2016 inculpatul a accesat,fără drept, şicuîncălcareamăsurilordesecuritate, sistemul informatic ATM aparţinând unei unitati bancare de pe raza municipiului Bucuresti şi,folosind mai multe instrumente de monedă electronică false sau contrafăcute inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora, a retras în numerar suma de 19.800 lei fără consimţământul titularilor.

Inculpatul a fost surprins in flagrant la data de 02.01.2016, in jurul orelor 01:20, in zona Soseaua Mihai Bravu avand asupra sa un numar de 32 carduri bancare, dintre care 14 carduri neinscriptionate (blank), suma de 11.988 RON precum si şase chitante de retragere de la doua ATM-uri.

De asemenea, la domiciliul inculpatului CIULIN BOBI CONSTANTIN au fost gasite si ridicate un hard disk, un laptop, 50 cartele din material PVC goale (blank), un dispozitiv „MSR605” pentru citire şi scriere cartele din material PVC, o imprimantă, un laminator precum şi suma de 60.000 lei.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bucuresti.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.