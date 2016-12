Constănţeanca Alexandra Stan face furori în Marea Britanie

Constănţeanca Alexandra Stan face furori nu doar în topurile internaţionale, ci şi pe coperţile unor reviste celebre. Blonda a reuşit să îi cucerească definitiv pe britanici, astfel că, la doar câteva luni după lansarea ei pe piaţa muzicală din Regat, a ajuns să pozeze pe coperta uneia dintre cele mai importante reviste pentru bărbaţi, „FHM”. Frumoasa solistă este covergirl pentru numărul din octombrie al revistei „FHM”.

„Sexy starleta muzicii pop din spatele piesei „Mr. Saxobeat”, la plajă, îmbrăcată sumar. A ajuns direct pe locul III în Marea Britanie şi pe locul I în Franţa, Germania şi Italia. Atenţie, lume! Senzaţia muzicii pop din România, Alexandra Stan, vine direct la voi. Videoclipul ei - „Mr. Saxobeat” - a adunat 66 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar acum ea este protagonista unei şedinţe foto pentru FHM”, este descris pictorialul Alexandrei Stan în FHM Marea Britanie.

Alexandra Stan este nominalizată la trei categorii în cadrul Romanian Music Awards 2011: Best Dance, Best Female, Best Song. Fanii artistei o pot ajuta să câştige votând-o pe rma.1music.ro.

Alexandra Stan a lansat, de curând, cel de-al treilea videoclip din cariera sa, pentru piesa „Get Back ASAP”. Melodia a fost licenţiată în toate teritoriile şi urmează să beneficieze şi de un turneu de promovare în ţările în care se află în urcare în topuri. Alexandra este prima artistă din România care a reuşit să intre în cel mai important clasament muzical european, MTV European Top 20, ea clasându-se, în luna iunie, pe locul al şaselea. Trebuie apreciată şi performanţa constănţencei de a se clasa, tot în această vară, pe locul I în German Singles Chart, unde a fost urmată de J Lo, Pitbull & Ne-Yo & Afro-Jack & Nayer, LMFAO, Sarah Engels feat. Pietro Lombardi, Lady Gaga, Tim Bendzko, Snoop Dogg vs. David Guetta sau Rihanna. Artista a fost declarată oficial singurul artist din România care a staţionat, timp de şase săptămâni, în fruntea topului Billboard - Hot Dance Airplay SUA.