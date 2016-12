Constănțeancă atacată de un șofer lovit de nebunie!

Bătăi, înjurături, scandaluri și nervi întinși la maxim. Sunt ingredientele explozive care au transformat traficul din municipiul și județul Constanța într-o adevărată junglă. Florentina Bartok, una dintre angajatele departamentului de publicitate al ziarului nostru, a fost atacată în plină stradă de un șofer care se comporta ca un apucat. Aceasta a mărturisit că a fost nevoită să se ascundă în mașină ca să nu fie snopită în bătaie. Psihologii explică acest fenomen care, din nefericire, capătă amploare. Conform specialiștilor, tot mai mulți bărbați aleg să recurgă la violență în trafic pentru că sunt convinși de faptul că vor scăpa nepedepsiți.

În trafic s-a instaurat legea junglei, iar tot mai mulți șoferi vor să-și impună supremația cu pumnul. Vă prezentăm cazul Florentinei Bartok, o constănțeancă angajată la ziarul „Telegraf“, în cadrul departamentului de publicitate. Aceasta ne-a mărturisit că a fost nevoită să se baricadeze în propria mașină pentru a nu fi bătută de un conducător auto care și-a pierdut mințile. Totul a început de la un incident produs în trafic. Miercuri, 17 aprile, ora 12.20, podul de la Agigea - data și locul în care s-a produs nefericitul eveniment. „O duceam pe mama mea la Techirghiol, pentru un tratament. Nici în cele mai negre coșmaruri nu mi-aș fi închipuit ce avea să se întâmple. Eram pe prima bandă și mă deplasam în coloană pe podul de la Agigea. La un anumit moment, șoferul unei autoutilitare marca Merceds Vito, de culoare albastră, care se afla pe zona de refugiu, a tras de volan și a vrut să intre pe banda mea. Încercând să-mi ia fața, mi-a atins oglinda. Apoi, bărbatul s-a dat jos din autovehicul și mi-a spus să-l aștept pe partea cealaltă a podului. Acesta avea în jur de 35 de ani, era înalt, impunător și avea o constituție atletică", a declarat Florentina Bartok.

Femeia a crezut că poate să stea de vorbă cu acest individ în mod civilizat. S-a înșelat amarnic! „M-am oprit cu mașina după pod, în apropierea unei benzinării care se afla pe partea opusă. În spatele meu, la câțiva metri a oprit și individul care conducea acel Mercedes Vito. Acesta a coborât din autoturism și asta am făcut și eu. Mama mea a rămas înăuntru. Individul a început să mă înjure. Nu am auzit în viața mea asemenea vorbe. La un anumit moment i-am spus: „Degeaba țipați, pentru că sunteți vinovat. Ați insistat să să-mi tăiați calea și mi-ați șters oglinda". Am scos și telefonul ca să-l filmez. Atunci s-a năpustit asupra mea ca să mă bată. Am intrat repede în mașina mea și m-am blocat la interior. Cuprins de furie, acesta a început să lovească autoturismul cu pumnii și cu picioarele. După ce a îndoit bine caroseria, s-a urcat în autoutilitara sa și a demarat în trombă", a mai mărturisit femeia.

Episodul a marcat-o profund! „Îmi era frică pentru că nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Din acest motiv nu am putut să memorez numărul de înmatriculare. Nu îmi amintesc decât faptul că plăcuța era inscripționată cu B 82. Am mers apoi la Secția de Poliție din Agigea, acolo unde am declarat ce mi s-a întâmplat. Însă un agent mi-a spus că e greu de găsit făptașul pentru că nu am tot numărul său de înmatriculare. Oricum, eu am înțeles că sunt multe camere de supraveghere în zonă, atât la benzinărie, cât și la un magazin aflat în apropiere. Și, până la urmă, câte mașini marca Mercedes Vito de culoare albastră puteau să treacă pe acolo, chiar la acea oră? Dacă a fost surprinsă pe camere, autoutilitara poate fi identificată", a mai declarat victima.

NERVII ÎI TRANSFORMĂ ÎN BESTII!

Incidentul a declanșat amintirea unei alte scene violente din trafic la care femeia a fost martoră. „Se întâmpla în zona Far din Constanța. Eram în mașină cu soțul meu și am văzut cum, în apropierea trecerii de pietoni, un bărbat a coborât din mașină și l-a luat la bătaie pe un alt șofer. La scurt timp, un alt individ a sărit și el și a început să dea cu pumnii în bietul om. Am început să țip la ei și i-am claxonat ca să-l lase în pace. Însă doar când s-a făcut culoarea verde la semafor agresorii s-au oprit“, a mai afirmat Florentina Bartok.

Psihologii spun că mulți bărbați găsesc traficul ca fiind cel mai bun mediu în care își pot vărsa nervii. „Bărbații prezintă un anumit nivel de agresivitate neexprimată sănătos și în trafic își pot manifesta cu ușurință acea agresivitate fără a avea parte de represalii sau alte consecințe negative pentru ei. Dacă ar face asta la locul de muncă ar putea fi dați afară, dacă ar face asta cu prietenii ar putea fi excluși. Nu se pot exprima așa în alte medii. În trafic nu există consecințe negative. În 99% din cazuri scapă nepedepsiți", a declarat psihologul psihoterapeut Silvia Munteanu.