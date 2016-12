Constănţeanca Diana Dumitrescu, în rol de mamă

Începutul verii nu a fost deloc o perioadă fastă pentru frumoasa constănţeancă Diana Dumitrescu, o prezenţă admirată şi apreciată în mai multe telenovele româneşti. Actriţa în vârstă de 29 de ani, stabilită de ani buni la Bucureşti, a trecut printr-un divorţ dureros în luna iunie, când drumurile ei şi ale producătorului Ducu Ion (31 ani) s-au despărţit definitiv, după aproape patru ani de mariaj. Şi pentru că munca, în general, este refugiul „perfect” pentru cei care doresc să treacă peste o suferinţă sentimentală, Diana a decis să se axeze şi ea pe carieră, în acest moment.

DIN TOAMNĂ, PE MICILE ECRANE Astfel, fosta noră a directorului unui cunoscut post TV, Ruxandra Ion, joacă rolul principal într-o nouă telenovelă care va fi difuzată, din toamnă, de aceeaşi televiziune de seriale TV. Actorii Diana Dumitrescu şi Ioan Isaiu sunt protagoniştii telenovelei „Îngeri pierduţi\", o producţie românească marca MediaPro Pictures. Diana (Cristina), Ioan (Alex) şi Timur Vultureanu (Luca) luptă pentru iubire şi visează la o familie ideală în noua telenovelă, care promite poveşti de dragoste emoţionante, condimentate cu dramă, suspans, intrigi, dar şi situaţii pline de umor care vor destinde şi amuza telespectatorii.

ÎNTR-O IPOSTAZĂ NOUĂ Proaspăt divorţată, Diana Dumitrescu joacă rolul unei tinere mame, Cristina, care se întoarce de la muncă, din străinătate, să îl recupereze pe Luca (Timur Vultureanu), copilul pe care l-a abandonat în urmă cu câţiva ani din dorinţa de a-i oferi o viaţă mai bună. „Una din primele secvenţe filmate pentru telenovela „Îngeri pierduţi” este cea a revederii dintre Cristina şi Luca. O secvenţă foarte grea. A fost foarte dificil să intru în pielea Cristinei, din cauza faptului că eu nu am copii. Am stat foarte mult de vorbă cu regizorii şi colegele mele de platou care au copii şi care au încercat să îmi explice sentimentul. M-am străduit să redau cât de bine am putut, la momentul respectiv, ceea ce credeam eu că înseamnă să fii respins de propriul copil”, a declarat Diana Dumitrescu.

„În telenovela „Îngeri pierduţi” formăm un altfel de cuplu, care va ajunge la sufletul telespectatorilor pentru că tratează problematica actuală a societăţii, care nu are timp de sine şi care nu-şi mai alocă timp pentru a iubi atât de mult“, a adăugat Ioan Isaiu.

Până la momentul difuzării primului episod al serialului TV, în această toamnă, a fost lansată şi pagina oficială de Facebook a producţiei „Îngeri pierduţi“.