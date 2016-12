Constănţeanca Halep, la cea mai importantă finală a carierei

Noua senzaţie din tenisul mondial, constănţeanca Simona Halep, a uimit încă o dată, reuşind să ajungă în finala unuia dintre cele mai puternice turnee din lume, cel de la Madrid, inclus în seria Premier Mandatory şi dotat cu premii în valoare totală de 3.671.405 euro. Sportiva în vârstă de 22 de ani a bifat astfel cea mai bună performanţă din carieră la un turneu de acest nivel şi este la un pas să urce pe locul 4 în clasamentul mondial WTA, ceea ce ar reprezenta cea mai bună clasare din istorie pentru o reprezentantă a României.

SPECTACOL ÎN SEMIFINALE Scăpată de liderul clasamentului mondial, americanca Serena Williams, retrasă în sferturi din cauza unei accidentări, constănţeanca întâlnit-o sâmbătă, în semifinale, pe cehoaica Petra Kvitova, cap de serie nr. 5 şi nr. 6 WTA, pe care o învinsese în finala de la New Haven, de anul trecut. Echilibrul s-a menţinut doar în primul set, câştigat de Kvitova la tie-break, apoi Halep a intrat din nou în ritmul excelent arătat la Madrid şi s-a impus fără probleme în următoarele două seturi, obţinând victoria, cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-2, şi calificarea în ultimul act al competiţiei după 2 ore şi 36 de minute de joc. „Sunt foarte încântată că pot să joc cea mai importantă finală a carierei mele. Iubesc acest oraş şi acest turneu. Nu voi uita niciodată că aici am început să joc cu adevărat bine. Domnul Ţiriac mi-a oferit anul trecut un wild card şi asta m-a ajutat foarte mult. Faţă de anul trecut, acum am un stil de joc mai agresiv, sunt mai concentrată şi lupt până în ultima clipă. Nu mă aşteptam să ajung în finală, însă în tenis nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla”, a mărturisit Halep la finalul partidei de sâmbătă.

UN PRIM SET EXCELENT În finală, sportiva tomitană a întâlnit-o ieri pe rusoaica Maria Şarapova, fostul lider mondial ajuns nr. 9 WTA din cauza accidentărilor. Cotată cu şansa a doua, Halep a început excelent şi a câştigat rapid primul set, profitând de erorile comise de adversară. Şarapova şi-a ridicat însă nivelul de joc şi s-a impus în cele din urmă cu 1-6, 6-2, 6-3, după o oră şi 52 de minute de joc. „Vreau să-mi felicit adversara, pentru că a jucat un tenis excepţional. Le mulţumesc tuturor românilor care m-au încurajat şi celor care m-au susţinut din lojă. A fost o săptămână foarte frumoasă şi m-am simţit excelent aici, la Madrid”, a spus Halep la ceremonia de premiere. Pentru constănţeancă a fost prima finală WTA pierdută în ultimii doi ani, după o serie incredibilă de şapte trofee cucerite, şase în 2013 (Nürnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia) şi unul în 2014 (Doha). Pentru performanţa realizată la Madrid, Halep va primi 650 de puncte WTA şi un cec în valoare de 342.600 de euro.

GHINION LA ROMA În această săptămână, Halep va participa la turneul de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.1200.000 de euro, unde anul trecut a ajuns până în semifinale. Cap de serie nr. 4, constănţeanca va avea o misiune dificilă, după ce tragerea la sorţi a trimis-o pe aceeaşi parte a tabloului cu Venus Williams, Maria Şarapova şi Serena Williams. Graţie poziţiei din ierarhia mondială, Halep a acces direct în turul secund, unde va întâlni câştigătoarea dintre americancele Madison Keys şi Alison Riske.