Constănţeanca Inna cucereşte America!

Ediţia curentă a topului Billboard Dance Airplay o are în primele locuri ale clasamentului pe îndrăgita cântăreaţă Elena Alexandra Apostoleanu, alias Inna, care se afla pe pozitia a treia, în urcare, depăşind nume internaţionale de succes. Succesul înregistrat de single-ul „Hot” în acest clasament reprezintă principalul argument pentru care albumul de debut al simpaticei artiste din judeţul nostru va fi introdus pe piaţa americană. Astfel, dacă tot s-a familiarizat cu „tainele” surf-ingului într-un recent videoclip, talentata solistă a inclus în agenda anului viitor un un turneu de promovare în SUA a albumului „Hot” care conţine următoarele piese: „Hot”, „Love”, „Amazing”, „Days Nights”, „Fever”, „Left Right”, „Don’t Let The Music Die”, „On & On”, „Ladies”, „Deja Vu”, „On & On (Chillout Mix)”.