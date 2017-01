Constănţeanca Iulia Racu: “Cred că este cel mai dificil examen care se dă în România”

La cei 23 de ani ai săi, constănţeanca Iulia Racu poate fi mîndră de realizările sale. După ce a urmat simultan cursurile a două facultăţi, de Drept şi Relaţii Economice Internaţionale, a continuat specializarea în cele două domenii. În prezent este masterand în Dreptul Afacerilor în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, dar nu şi-a neglijat cealată pasiune şi, după ce a urmat un seminar la Universitatea din Viena, a făcut un stagiu de practică în cadrul Băncii Gutmann din capitala austriacă. Anul trecut, în decembrie, ea a obţinut cea mai mare medie - 9,51 la examenul de intrare în Baroul Constanţa şi spunea, la acea dată, că dificultatea probelor era previzibilă pentru cineva care a făcut din profesia de avocat un ţel în viaţă. Şi greul abia începea, pentru că pe parcursul celor doi ani de stagiatură trebuia să acumuleze cunoştinţe temeinice pentru a putea susţine cu brio examenul de definitivat. Tînăra avocată intenţiona să se specializeze în drept comercial-maritim pentru că, în opinia ei, cauzele de acest gen ar fi mai interesante, iar Constanţa are nevoie de avocaţi pentru astfel de dosare. După un an de stagiu, perioadă în care cea mai mare parte a timpului şi-a petrecut-o în sălile de judecată, magistratura a devenit o nouă provocare. Iulia Racu nu a stat prea mult pe gînduri şi, în vară, s-a înscris la concursul de admitere în Institutul Naţional de Magistratură. Concurenţa a fost acerbă, 2645 de candidaţi pe 240 de locuri. După prima etapă a concursului, eliminatorie, au mai rămas 176 de candidaţi, Iulia numărîndu-se printre cei şase constănţeni admişi. A urmat testul de raţionament logic, care a constat în verificarea capacităţii de analiză şi sinteză, prin rezolvarea unui test grilă cu 100 de întrebări. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 30 de întrebări. Potrivit CSM, testul este inspirat din modelul folosit pentru admiterea la facultăţile de drept din Statele Unite ale Americii şi Canada, fiind al treilea an în care este folosit ca probă pentru admiterea la INM. A susţinut apoi şi testul interviu, constînd în chestionarea orală a candidaţilor în scopul identificării aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de etică specifice profesiei de magistrat. “Cred că este cel mai dificil examen care se dă în România”, spune Iulia Racu, care a ocupat poziţia 11 pe lista celor admişi şi primul loc pe Constanţa. Perioada dificilă pe care o străbate justiţia românească nu o sperie pe tînăra absolventă care, după doi ani de studiu, va îmbrăca roba de judecător: “Sînt o fire puternică şi sînt convinsă că voi rezista. Nu mă tem de presiunile şi imixtiunile din viaţa unui magistrat”. Iulia Racu a terminat matematică - fizică la Colegiul Mircea cel Bătrîn şi este convinsă că ştiinţele exacte studiate au ajutat-o foarte mult să-şi dezvolte o gîndire logică. Noi orizonturi şi un alt mod de a privi lucrurile a dobîndit şi în timpul studiilor din străinătate, ca urmare a unor burse obţinute, una, în anul trei de liceu, la Denver - Colorado, în SUA, şi alta, în Spania, în ultimul an de facultate