Constănțeanca Mirela Matichescu a demisionat de la ANT!

Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Turism (ANT), constănțeanca Mirela Matichescu, a demisionat din funcția publică pe care a ocupat-o încă din 2013. Decizia este una personală, a declarat, pentru ”Telegraf”, fostul vicepreședinte al ANT, care a decis să se ocupe și de alte proiecte. ”A venit o echipă nouă, cu un suflu nou, care cel mai probabil va continua proiectele pe care le-am început și le-am derulat în ultimii ani. Consider că am lăsat în urmă multe proiecte bune pentru industria turistică din România, și mă refer aici la asociațiile de promovare, la patronate, hotelieri, agenți de turism, dar și la cei 156.000 de angajați care lucrează în această industrie pentru care am luptat să nu mai plătească taxe, să aibă cote de impozitare mai mici, vouchere de vacanță”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Matichescu. Ea a adăugat că este mulțumită că a reușit să creeze o legătură strânsă între autoritățile publice și mediul privat. ”După trei ani, las Autoritatea cu o creștere a circulației turistice peste nivelul anului 2008, an de referință în industrie. Am luat niște măsuri pe care sectorul privat le aștepta de zeci de ani. Legea paraginii este în Parlament și mi-aș dori să fie adoptată, pentru că îi determină pe cei care au imobile în stațiunile turistice să păstreze unitățile la un nivel acceptabil, pentru a nu mai întâlni, așa cum se întâmplă acum, clădiri în paragină lângă hoteluri în care s-a investit”, a explicat Matichescu.

Mirela Matichescu a fost numită vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al ANT, în februarie 2013. Matichescu a exercitat funcția de președinte interimar al ANT din mai 2015, când Simona Man a fost destituită din funcție, și până la începutul acestei luni, când funcția de președinte a fost ocupată de Anca Nedea Pavel. În următoarea perioadă, premierul Victor Ponta va numi un nou vicepreședinte al ANT.

Citește și:

O constănțeancă la șefia Autorității Naționale pentru Turism

Ce probleme are Legea Turismului? Turiștii și operatorii, afectați!