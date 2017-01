Constănţeanca Ponor, decorată la Bucureşti

Delegaţia României participantă la Jocurile Olimpice de la Londra s-a întors, ieri, în ţară, după două săptămâni de competiţie în care sportivii români au obţinut nouă medalii. În aeronava care i-a adus pe tricolori s-a aflat şi premierul Victor Ponta, prezent la festivitatea de închidere a JO, iar sportivii români au fost aşteptaţi pe pista Aeroportului Henri Coandă de preşedintele ANST, Carmen Tocală. Primele care au coborât din avion au fost gimnastele, care au obţinut o treime din medaliile tricolore de la Londra, însoţite de antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang.

În fruntea lor s-a aflat chiar gimnasta constănţeană Cătălina Ponor, fosta sportivă de la CS Farul, care a uimit lumea gimnasticii, cucerind două medalii, argint la sol şi bronz cu echipa, la revenirea după o pauză de cinci ani. Constănţeanca în vârstă de 25 de ani a fost întâmpinată în incinta salonului oficial chiar de mama sa, Carmen Ponor, care a felicitat-o cu ochii înlăcrimaţi de bucurie. „Mă bucur că am putut să aduc României o medalie individuală. Pentru mine mai importantă a fost cea obţinută cu echipa. Mă bucur însă că am dat dovadă de tărie de caracter şi am putut să trec peste ceea ce s-a întâmplat la bârnă. Nu vreau să vorbesc de ce s-a întâmplat în concurs. Ce a fost, a fost. În primul rând, eu mi-am făcut greşelile. Dacă nu existau, atunci nu exista nici această problemă”, a declarat Ponor. Gimnasta a lăsat un semn de întrebare în privinţa viitorului său sportiv, existând varianta să-şi continue activitatea: „Nu am spus că mă retrag după Jocurile Olimpice. Am spus-o înainte de concurs. Deocamdată, urmează relaxarea, apoi trebuie să vorbesc şi cu antrenorii şi să vedem ce avem de făcut”. Cătălina Ponor va rămâne încă două zile în capitală, apoi va veni acasă, la Constanţa, unde îşi va sărbători ziua de naştere, împlinind 25 de ani pe 20 august.

FLORI PENTRU OLIMPICI. Sportivii care au reprezentat România la Londra au fost aşteptaţi de rude, prieteni şi oficiali ai federaţiilor cu sute de buchete de flori de toate mărimile, culorile şi sortimentele, indiferent dacă au obţinut sau nu vreo medalie la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Printre cei prezenţi s-a numărat şi fostul director al DJST Constanţa, Elena Frîncu, membru al COSR. Îmbrăţişările şi felicitările au fost la ordinea zilei, iar salonul oficial al aeroportului s-a dovedit a fi neîncăpător pentru sutele de persoane prezente. Cele mai multe flori le-a primit campioana olimpică de la sărituri, Sandra Izbaşa, care la un moment a devenit copleşită de numărul mare de buchete pe care le ţinea în braţe. „A fost o Olimpiadă destul de grea, pentru că ne-am luptat cu marile puteri, dar am făcut ce am ştiut. Le mulţumesc antrenorilor că au avut încredere în mine şi m-au îndrumat spre sărituri. Pentru mine este o mare performanţă”, a spus Izbaşa. În schimb, fetele de la spadă, afectate de rezultatele dezamăgitoare obţinute, au părăsit imediat incinta Salonului Prezidenţial. România a fost reprezentată la JO de la Londra de 103 sportivi din 15 discipline şi a încheiat competiţia pe locul 27 în clasamentul pe naţiuni, cu nouă medalii - două de aur: Alin Moldoveanu (tir) şi Sandra Izbaşa (sărituri), cinci de argint: Alina Dumitru şi Corina Căprioriu (judo), Roxana Cocoş (haltere), echipa masculină de sabie (Rareş Dumitrescu, Florin Zalomir, Tiberiu Dolniceanu şi Alexandru Siriţeanu) şi Cătălina Ponor (sol) şi două de bronz: echipa feminină de gimnastică (Cătălina Ponor, Sandra Izbaşa, Larisa Iordache, Diana Bulimar şi Diana Chelaru) şi Răzvan Martin (haltere).

DECORAŢI DE PREŞEDINTELE INTERIMAR CRIN ANTONESCU. Aseară, medaliaţii olimpici şi antrenorii lor au fost premiaţi la Palatul Cotroceni de Crin Antonescu, preşedintele interimar al României, şi de primul ministru Victor Ponta, performanţele de la Londra urmând să fie recompensate astăzi cu suma totală de cinci milioane de euro.

Sportivii medaliaţi au primit următoarele distincţii: Sandra Izbaşa şi Cătălina Ponor - Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler; Alina Dumitru - Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler; Alin Moldoveanu - Ordinul Meritul Sportiv Clasa I; Tiberiu Dolniceanu, Rareş Dumitrescu şi Gelu Florin Zalomir - Meritul Sportiv Clasa a II-a cu o baretă; Roxana Cocoş, Alexandru Sireţeanu şi Corina Căprioriu - Ordinul Meritul Sportiv Clasa a II-a; Diana Chelaru - Ordinul Meritul Sportiv Clasa a III-a cu o baretă; Diana Bulimar, Larisa Iordache şi Răzvan Martin - Ordinul Meritul Sportiv Clasa a III-a.