Constănţeanca Runia Hânză, dublă câştigătoare în Croaţia

Constanţa se află din nou pe lista campionilor la balet clasic şi contemporan. Mica balerină constănţeancă Runia Elena Hânză a revenit învingătoare acasă, zilele acestea, după participarea încununată de premii la Concursul Internaţional Dance Star World Tour, desfăşurat la Porec, în Croaţia, în perioada 15-20 mai. Artista în vârstă de numai 10 ani, elevă a Fundaţiei „Oleg Danovski”, a câştigat locul I la secţiunea dans contemporan şi locul al II-lea la balet clasic.

Juriul festivalului a fost cucerit de Runia Elena Hânză cu lucrarea „Reverie”, în coregrafia maestrului ei, Oleg Danovski Jr., oferindu-i punctajul maxim. Mica balerină a urcat din nou pe podium, şi la secţiunea dans clasic, clasându-se, de asemenea, pe locul al II-lea, cu variaţia „Kitri” din baletul „Don Quijote”.

Cu prilejul evoluţiei sale pe scena croată, mica dansatoare din Constanţa a fost aleasă să participe la spectacolul „Star Night”, transmis de Televiziunea Naţională Croată, lucru rezervat unui număr restrâns de participanţi la concurs. Pe lângă cele două premii câştigate, ea a fost nominalizată şi la Premiul Special al Juriului pentru „Cel mai bun talent feminin”.

4.000 DE DANSATORI, ÎN FINALĂ „Este un concurs de o surprinzătoare amploare pentru că, dacă în fiecare din preselecţiile zonale, desfăşurate în opt ţări, s-au strâns peste 1000 de participanţi, în finala de la Porec au ajuns să se confrunte 4000 de dansatori. A obţine, în aceste condiţii, două premii foarte valoroase este o mare reuşită atât pentru Runia, cât şi pentru şcoala din care provine”, a declarat coregraful Oleg Danovski Jr., pentru care baletul înseamnă „să sculptezi muzica prin mişcare”.

La rândul ei, Runia, caracterizată de profesorul ei prin cuvintele „talent, muncă şi înţelegere”, a mărturisit: „Şi prin casă fac balet, în fiecare zi. Experienţa din Croaţia a fost foarte frumoasă, am întâlnit mulţi dansatori talentaţi şi am avut ocazia să studiez cu diferiţi profesori în cadrul work-shop-urilor. Înainte să concurez, în culise, parcă eram de gheaţă, dar când am auzit muzica, m-am... topit, m-am lăsat dusă de muzică şi toate au mers de la sine”.

Elevă în clasa a III-a, la Şcoala „Remus Opreanu” din Constanţa, Runia Hânză a descoperit baletul la Fundaţia „Oleg Danovski” la vârsta de cinci ani, iar în prezent studiază intens câte trei-patru ore pe zi. Premiile obţinute de Runia în Croaţia reprezintă cea de-a şasea reuşită importantă a ei, după premiul I obţinut în anul 2011, la concursul internaţional „Little Stars” de la Sofia, medalia de argint câştigată la WDC cu dansul contemporan „Rondo Rotondo”, în coregrafia aceluiaşi Oleg Danovski Jr. şi locul I cu dansul contemporan „Reverie”, precum şi Premiul Special al Juriului pentru „Cea mai bună personalitate scenică” în variaţia „Kitri” în cadrul concursului ESDU Dancestar România.

Oleg Danovski Jr. a mai menţionat: „La concursul din Croaţia s-a calificat şi Anays Eregep, o altă elevă talentată a aceleiaşi fundaţii, care s-a prezentat foarte frumos şi a ajuns până în turul final. Anays are, însă, doar opt ani şi jumătate, iar această diferenţă de doi ani, ca vârstă şi ca studiu, şi-a spus cuvântul de această dată”, a mai declarat Oleg Danovski Jr.