Constănțeanca Sevil Shhaideh îl face praf pe Grindeanu: „E un complexat, fuge de muncă și răspundere“

11:18:38 / 17 Iunie 2017

GUVERNUL , SERVILA SI PRAFUL .

Evenimentele care au avut loc dupa marea si istorica victorie a PSD datorita nu atat calitatilor sale cat defectelor liberale , au dus la numirea unui guvern pe masura importantei a ceea ce se numeste Programul Fericirii si necesitaii de a fi aplicat repede si cu succes . Daca Servila crede ca prin declaratia sa il face praf pe Grindeanu , se inseala si admitand ca asa este , poate fi intrebata cand a constatat ca Grindeanu este praf , ca sef al unui guvern format din praful politicianist al PSD . Armazoancele băgate de Dragnea in burta Calului Grindean , si-au facut datoria si au reusit sa-l faca praf pe premier si sa duca guvernul la faliment . Premierul n-a fost capabil , sau n-a fost lasat sa-si aleaga singur colaboratorii , desi ne indoim ca ar fi realizat o echipa mai buna . Grindeanu a uitat ca a doua zi dupa succes trebuie sa te feresti si ca in politica romaneasca , daca vrei sa obtii unele victorii , trebuie sa te bati cu parul nu cu manusi si sa gasesti repede vinovati de insucces inainte de a fi tu considerat ca atare . Asistam la un nou spectacol de circ politic si cei mai multi se amuza avand deja parte de unele majorari la salarii si pensii . Romanii uita reoede ca daca nu avem politicieni capabili sa guverneze in conditiile capitalismului inca salbatic din Romania si a capitalismul evoluat din Occident , risca sa dea banii luati inapoi sub o forma sau alta la prima criya economica sau politica , si poate va fi mai rau ca in regimul Boc - referindu-ne la diminuarea pensiilor si salariilor . Ca Grindeanu recurge la politica disperatului care se agata de paie ca sa nu se inece , si face gvern cu epave gen Vicor Ponta si altii asemanatori lui , este o noua dovada ca inca n-am invatat sa votam si pe cine sa votam . Exista oare asa zisa minte a romanului cea de pe urma ? Incepem sa ne indoim . Daca Dumnezeu a reusit sa-l faca pe om din tină , avem ocazia sa vedem o noua minune : guverne formate din praf . E nevoie de putin scuipat ca praful sa devin altceva , mai usor de curatat .