Constănțeanca Sevil Shhaideh, premierul propus de PSD

Lovitură de teatru pe scena politică românească. Constănțeanca Sevil Shhhaideh este nominalizarea făcută de președintele PSD, Liviu Dragnea, pentru postul de prim-ministru. Cu toate că prin presă s-au vehiculat tot felul de nume pentru postul de șef al Guvernului, Dragnea a scos din joben un nume surpriză. Pentru mulți, a Sevil Shhaideh este o necunoscută. Însă, în mediul politic și administrativ, constănțeanca are o reputație profesională extrem de solidă, ea deținând anul trecut postul de ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Contestată de unii, apreciată de mulți alții, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și politicieni, Shhaideh este un adevărat profesionist în administrație. Mingea e acum în curtea președintelui Klaus Iohhanis. Dacă o va accepta pe Sevil Shhaideh, Constanța ar putea da primul șef al Guvernului în istoria post-decembristă.

După câteva zile de incertitudine, misterul nominalizării premierului din partea PSD s-a elucidat. Cu toate că în presă s-au vehiculat tot felul de nume, printre care s-au numărat Mihai Fifor (președintele Consiliului Național al PSD), Sorin Grindeanu (fost ministru al Comunicațiilor), Marius Nica (fost ministru al Fondurilor Europene) și Florin Georgescu (prim-viceguvernatorului BNR), președintele PSD, Liviu Dragnea, a scos din jobenul social democrat un nume surpriză. Este vorba despre constănțeanca Sevil Shhaideh, o mai veche cunoștință a lui Dragnea. Propunerea de premier a fost înaintată de liderii PSD și ALDE, miercuri, președintelui Klaus Iohannis, la consultările de la Cotroceni. Numele celui care ar putea fi prim-ministrul României a fost ținut secret până în ultima clipă de liderul social democraților, care a dorit ca șeful statului să fie primul care află numele propus pentru postul de premier. La scurt timp după întâlnirea cu Iohannis, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că Sevil Shhaideh reprezintă o propunere de premier în care el are „încredere totală“, o eventuală desemnare a acesteia dându-i posibilitatea să îşi asume că şi acţiunile viitorului Executiv vor urma în detaliu programul de guvernare al PSD. „A trebuit să ţin cont de dorinţa de a face o propunere de prim-minsitru care să îmi dea garaţia că îndeplineşte câteva condiţii: nu merge acolo pentru a construi un proiect personal, pentru a face acţiuni pentru presă“, a spus Dragnea.

MINGEA E ÎN CURTEA LUI IOHANNIS

După ce PSD și ALDE i-au prezentat lui Iohannis propunerea de premier, automat se naște întrebarea: va accepta sau nu șeful statului ca Sevil Shhaideh să fie șeful Guvernului? Dacă Iohannis va ține cont doar de părerea opoziției, atunci va fi limpede că Shhaideh nu va fi propusă la șefia Palatului Victoria. În acest caz, Dragnea a atras atenția că nu va mai face o altă propunere de premier. „Dacă va fi refuzată, ne vedem în altă parte. (...) Am spus de la început că noi vom avea o singură propunere. Punct. Vom înțelege că nu s-ar dori ca cei care au câștigat alegerile și au majoritate să facă Guvernul“, a spus Dragnea. Liderul social democrat spune că Iohannis nu are motive pentru a respinge propunerea PSD în condițiile în care şeful statului o cunoaşte pe Sevil Shhaideh, el afirmând că Iohannis a lucrat împreună cu aceasta la proiectele descentralizării şi regionalizării.

LEGĂTURILE CU DRAGNEA

După anunțul făcut de Liviu Dragnea, mulți au sărit și au spus că liderul PSD și-a promovat „favorita“, acuzând că Shhaideh este „fina“ președintelui social democrat. La scurt timp, Dragnea a explicat că Sevil Shhaideh nu îi este fină, deoarece în religia musulmană nu există termenul de naş, şi că la căsătoria acesteia i-a fost „martor“, alături de alte persoane. Președintele PSD a punctat că singurul lucru de care ar trebui să țină cont lumea este „capacitatea de muncă, știința administrației, viziunea de dezvoltare și o foarte bună pregătire pe absorbția de fonduri europene a lui Sevil Shhaideh“. „Ea are autoritate prea mare, câteodată prea mare“, a spus liderul PSD, care o cunoaşte pe Sevil Shhaideh de 16 ani.

CINE ESTE SEVIL SHHAIDEH

În vârstă de 52 de ani, Sevil Shhaideh este fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ea înlocuindu-l în funcție, în 20 mai 2015, tocmai pe Liviu Dragnea, care și-a dat demisia din cauza condamnării la doi ani de închisoare cu suspendare. Până să ajungă în acest post, Shhaideh a mai ocupat funcția de secretar de stat în MDRAP, pe care a deținut-o din 2012. Interesant este că, timp de aproape 20 de ani, Sevil Shhaideh a fost director de servicii în Consiliul Județean Constanța (CJC). În perioada 1987 - 1991, ea a fost angajată ca analist programator la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanţa, iar din 1991 și până în 1993 a fost manager de Sisteme Informatice la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Constanţa. Ulterior, din 1993 și până în 2007, Shhaideh a fost director de Sisteme Informatice în CJC, iar între anii 2007 și 2012 a condus Direcţia Generală de Proiecte din CJC, având ca principale atribuții coordonarea şi managementul proiectelor cu finanţare europeană. Ea a ocupat postul de coordonator al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Româniaîn perioada în care Liviu Dragnea era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, între principalele activităţi şi responsabilităţi numărându-se elaborarea de amendamente legislative cu privire la actele normative care reglementează administraţia publică locală. De asemenea, din 2000, ea este preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din Administraţia Publică. În 1987, Sevil Shhaideh a absolvit Academia de Ştiinţe Economice, Facultatea de Planificare Economică şi Cibernetică. În 1995 şi 2001, ea a obţinut specializările: expert în administraţie publică şi manager ONG la organizaţia internaţională USAID din Statele Unite ale Americii, iar în 2003 a primit titlul de auditor în urma unui curs susţinut la TUV Institution, potrivit CV-ului său publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

PĂRERI ÎMPĂRȚITE

Mediul politic s-a împărțit în două tabere după ce Dragnea a anunțat că dorește ca Sevil Shhaideh să fie șeful Guvernului. Evident, liderii PNL și USR au criticat aspru numele avansat de PSD. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat că propunerea de prim-ministru anunțată de Liviu Dragnea amintește de practici din timpul guvernării Adrian Năstase sau din momente politice când guvernul era condus prin interpuși. La rândul său, președintele USR, Nicușor Dan, a explicat că „majoritatea parlamentară l-a propus pe Liviu Drangea, printr-un interpus, pentru funcția de premier“. Una dintre cele mai bune replici pentru cei doi lideri ai PNL și USR a venit de sociologul Marius Pieleanu, care a afirmat că „poate era mai bine dacă PSD venea cu un funcționar de mâna a opta de la Bruxelles“. „Sevi Shhaideh are mult prea mult bun simț, care în politica dâmbovițeană a fost transformat într-un defect“. La rândul său, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat că nu vede contraargumente din partea președintelui Iohannis pentru a o respinge pe Sevil Shhaideh din funcția de prim-ministru. „Această doamnă are nişte studii, a absolvit ASE, are studii postuniversitare, a fost ministru și s-a ocupat de fonduri europene. Are un CV onorabil. E opțiunea lui Dragnea și a PSD care au câștigat alegerile”, a precizat Popescu. O părere bună despre nominalizare a avut-o și președintele UDMR Kelemen Hunor, care a anunțat va vota un Guvern condus de constănțeană. „Este o propunere interesantă. Sevil Shhaideh a condus o perioadă Ministerul Dezvoltării şi cunoaşte foarte bine administraţia“, a declarat liderul UDMR.

Ce zic politicienii constănțeni despre propunerea de premier a PSD

Nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru postul de prim-ministru a fost o surpriză totală pentru constănțeni. Politicienii de la malul mării au declarat aproape la unison, indiferent de culoarea politică, că Sevil Shhaideh este un adevărat profesionist și că va fi un mare câștig pentru Constanța. „E o propunere foarte bună. E un om potrivit la locul potrivit. Constanța dă un premier pentru prima dată în istorie. Este un semnal extraordinar pentru Dobrogea“, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău. La rândul său, deputul social democrat de Constanța Mircea-Titus Dobre a afirmat că este mândru că viitorul premier este din Constanța. „Este o persoană pregătită din toate punctele de vedere. Are o experiență extrem de bogată atât în administrația publică locală, cât și cea centrală, fiind la curent cu toate realitățile românești“, a punctat Dobre. Opinii favorabile despre Sevil Shhaideh au venit și din tabăra opoziției constănțene. „De data această am să fiu subiectiv. Din punctul meu de vedere, e cea mai bună propunere pe care putea să o facă PSD. Cred că viața constănțenilor se va schimba mult în bine, sperând că Sevil Shhaideh se va uita mai mult spre județul nostru, care a fost marginalizat mult timp“, a afirmat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir. De asemenea, fostul senator Gigi Chiru a notat că este o mare surpriză nominalizarea PSD, cu atât mai mult noi constănțenii. „Nu o cunosc personal, dar am auzit numai lucruri bune despre ea. Sper ca această nominalizare să se resimtă și în județul Constanța, care a fost vitregit de la centru în cei 27 de democrație“, a spus Chiru

