Constănțeanul Adrian Roșca și-a adjudecat centura europeană AFSO

Promoția de arte marțiale „Colosseum Tournament” a debutat la Constanța cu un eveniment spectaculos, apreciat așa cum se cuvine de publicul prezent vineri seară la Tenis Club Idu din Mamaia. Organizată în colaborare cu Asociația Litoral Delta Dunării, sub genericul „Legends Of The Black Sea” (Legendele Mării Negre), gala de la Mamaia a cuprins 15 meciuri de kick-box și unul desfășurat pe reguli de MMA (Mixed Martial Arts). Ultimele șapte confruntări ale galei au contat și pentru o inedită dispută România - Germania, adjudecată de ai noștri fără drept de apel, cu victorii pe linie!

Interesant este că la Idu colțul roșu a fost cel cu noroc, toți sportivii din colțul albastru fiind declarați învinși! Cel mai aproape de victorie au fost „albaștrii” chiar la ultimul meci, în care Tim Muller l-a dominat timp de două reprize pe Amansio Paraschiv. Luptătorul ploieștean a reușit însă o revenire senzațională în ultimul rund, când și-a silit adversarul să asculte de două ori numărătoarea arbitrului, câștigând prin KO. Paraschiv și-a adjudecat astfel și titlul intercontinental în versiunea AFSO.

Printre sportivii care și-au măsurat forțele cu teutonii s-au numărat și câțiva constănțeni, toți fiind puternic susținuți de public. Costin Mincu, legitimat acum la un club bucureștean, a făcut spectacol cu Fabio Canitano, pe care l-a învins înainte de limită. Mădălin Crăciunică l-a dominat categoric pe Paul Leipi și a primit decizia unanimă a arbitrilor-judecători, la fel ca și Adrian Roșca, în disputa cu Dung Quang.

Frații Hurduc din Iași au terminat meciurile prin KO, arătându-se ca demni urmași ai lui Cătălin Moroșanu, în timp ce Cristian Milea a obținut decizia în meciul cu Slawka Wittmer.

PRIMA CENTURĂ IMPORTANTĂ DIN CARIERA LUI ADRIAN ROȘCA

Dintre constănțeni, cel mai important meci l-a susținut Adrian Roșca. Sportivul pregătit la CS „Bogdan Ciubotariu“ de Samir Regep s-a luptat cu Dung Quang, un german cu origini vietnameze, pentru centura europeană AFSO. Roșca și-a dominat categoric adversarul în prima repriză, iar cei prezenți făceau deja pariuri asupra numărului rundei în care constănțeanul se va impune prin KO! Quang s-a dovedit însă un excelent încasator și a dus lupta pe picioare până la ultimul gong...

„Sunt foarte fericit și le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine! Mă simt foarte bine, am câștigat după ce am dat totul din mine. Mă așteptam la un meci mai greu, însă adversarul meu a rezistat foarte bine, a dus bine la lovituri. Este prima centură din cariera mea, cucerită după cel mai important meci de până acum. Pentru viitor mă gândesc să am meciuri din ce în ce mai importante și să obțin centura de campion mondial. Atmosfera a fost superbă aici, la Mamaia. I-am simțit aproape de mine pe spectatori și mi-au alungat toate emoțiile atunci când am urcat în ring”, a spus Adrian Roșca.

Cel mai așteptat meci de către fanii constănțeni a fost cel dintre doi foști colegi de club, Cristian „The Legend” Stoica, legitimat la Tai-chi-do-ryu (antrenor Marcel Ilașcu), și Ozel Mustafa de la CS Pontica Constanța (antrenori Daniel Asaftei și Ionuț Gheorghe). Lupta dintre constănțeni a fost extrem de echilibrată, iar Stoica a primit decizia la puncte. „Cred că sunt capabil să fac și meciuri mai bune decât acesta. Totuși, sunt mândru că am reușit să înving un adversar valoros și foarte bine pregătit. Îl cunosc de zece ani pe Ozel Mustafa, cu care am fost coleg de club, dar el a ales să plece în altă parte. Aș vrea să le transmit fanilor mei că o să trag tare ca să nu îi mai dezamăgesc, așa cum am făcut la meciul anterior, pe care l-am pierdut. Promit să le ofer numai meciuri frumoase de acum încolo! Osu!”, a declarat Cristian Stoica.

Organizatorii le-au pregătit spectatorilor și mai multe surprize. Astfel, cântăreața Lorena Ben a oferit câteva momente artistice, iar manechinele cunoscutului creator de modă Cătălin Botezatu au prezentat o colecție de lenjerie intimă masculină.

Rezultatele complete ale galei „Colosseum Tournament - Legends Of The Black Sea”:

Undercard:

categoria 75 kg: Ciprian Ostache (New Extreme Constanța) bate la decizie pe Tarkan Ismail (Keru Kento Constanța)

categoria 65 kg: Liviu Iancu (Kickbox Ursoi Constanța) b.d. (2-1) Marius Sandu (Axiopolis Cernavodă)

categoria 63 kg (reguli MMA): Gheorghe Lupu (Lion Moldova) b. KO 1 Iska Ismailov (Absoluto Ploiești)

categoria 63 kg: Daniel Dragomir (Dacia Martial Arts) b. KO 1 Marius Manole (Sam Dojo)

Maincard:

categoria 81 kg: Constantin Rusu (Lion Moldova) b. KO 1 Adrian Cibu (Tengu Cluj)

categoria 75 kg: Cristian Stoica (Tai-Chi-Do-Ryu Constanța) b.d. Ozel Mustafa (CS Pontica Constanța)

categoria 75 kg: Daniel Pattvean (Respect Gym Găești) b.d. Marvin Belecciu (Știința București)

categoria 65 kg: Cosmin Mărcuță (Keru Kento Constanța) b.d. Ionuț Popa (Superpro Brașov)

categoria 86 kg: Vlad Hurduc (Scorpions Iași) b. KO 2 Fernando Pascal (Hemi Guard Fight)

categoria 70 kg: Alex Voicu (Dacia Martial Arts Ploiești) b.d. Tobias Blumenstengel (KSE-Gym Lion Cage)

categoria 86 kg: Costin Mincu (Tai Shin Do Gym Academy București) b. KO 3 Fabio Canitano (Gym Martial Arts - Academy Fischer)

categoria 75 kg: Mădălin Crăciunică (Keru Kento Constanța) b.d. Paul Leipi (Sukhothai Gym In Lahr)

categoria 77 kg: Adrian Roșca (Bogdan Ciubotariu Constanța) b.d. Dung Quang (Gym Martial Arts - Academy Fischer)

categoria 91 kg: Dănuț Hurduc (Scorpions Iași) b. KO 1 Robin Salehi (KSE-Gym Lion Cage)

categoria 70 kg: Cristian Milea (Tai Shin Do Gym Academy București) b.d. Slawka Wittmer (Team Dragan)

categoria 71 kg: Amansio Paraschiv (Dacia Martial Arts Ploiești) b. KO 3 Tim Muller (Gym Martial Arts - Academy Fischer)