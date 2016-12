Constănţeanul care a supravieţuit exploziei, în stare critică

Constănţeanul care a supravieţuit exploziei produse în propriul apartament, duminică seara, se află în continuare internat în stare gravă în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Rudele victimei, Tamer Seitamer, spun că bărbatul a ieşit din blocul operator în jurul orei 03.00 şi că şansele lui de supravieţuire sunt minime. „Are arsuri de gradele II, III şi IV pe faţă, mâini şi picioare. Este într-o stare generală mediocră“, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa. Totodată, ieri dimineaţă, a fost evaluată structura blocului în care s-a produs deflagraţia şi a fost interzis accesul în dormitorul în care a avut loc explozia pentru că există riscul ca pardoseala să se prăbuşească. Reamintim că incidentul a avut loc, în jurul orei 22.00, în apartamentul 45, situat la scara C, în blocul FT4, situat pe strada Soveja, la nr. 82, din Constanţa. Până la sosirea pompierilor, locatarii au reuşit să îl salveze pe proprietar şi să stingă incendiul. “Uşa de acces în apartament era smulsă din balamale şi căzută pe hol. Cu încă doi vecini am intrat în locuinţă, iar după câţiva paşi am găsit un bărbat care avea arsuri pe tot corpul. L-am scos pe casa scării, iar până la sosirea pompierilor am făcut o coloană de vreo şase bărbaţi şi am stins incendiul cu găleţi cu apă. Ceea ce mi s-a părut curios a fost că incendiul era în dormitor şi nu în bucătărie, aşa cum ne-am fi aşteptat”, a declarat consilierul municipal Ovidiu Cupşa, aflat în blocul în care s-a produs deflagraţia. Din primele cercetări ale pompierilor s-a stabilit că explozia s-a produs din cauza acumulării de gaze de la o butelie pe care bărbatul o ţinea în apropierea caloriferului. În urma exploziei, şapte apartamente şi şase maşini parcate în apropierea blocului FT4 au fost avariate.