Constănţeanul Cristian Manea, cel mai tânăr “tricolor” din istorie

Ziua de sâmbătă, 31 mai 2014, va rămâne un moment de referinţă în cariera fotbalistului Cristian Manea, un constănţean în vârstă de 16 ani (născut pe 9 august 1997, la Agigea), care a deprins tainele fotbalului la echipa Metalul Constanţa, la vârsta de şase ani, sub bagheta antrenorului Cosmin Constantin. Ajuns la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” şi după ce a debutat în acest sezon în Liga 1 în tricoul formaţiei FC Viitorul, Cristi Manea a evoluat sâmbătă seară în prima reprezentativă de fotbal a României, selecţionerul Victor Piţurcă folosindu-l pe toată durata partidei amicale cu Albania. Iar la vârsta de 16 ani şi 10 luni, jucătorul Viitorului a devenit cel mai tânăr “tricolor” din istorie, Cristi Manea doborând recordul stabilit de Graţian Sepi la 15 aprilie 1928, în meciul România - Turcia, scor 4-2, acesta debutând la vârsta de 17 ani şi 3 luni.

„Colegii mei m-au încurajat la fiecare fază. Eu vreau să-mi fac treaba în continuare la fel de bine şi să o ţin tot aşa. Voi păstra tricoul în care am debutat. De când m-am apucat de fotbal, acesta a fost ţelul meu, să ajung cât mai repede la echipa naţională”, a spus Cristi Manea. Răzvan Raţ, aflat la a 96-a selecţie, a menţionat, râzând, că Manea a debutat în echipa naţională „la o vârstă enervant de tânără”.

În partida de sâmbătă, disputată în localitatea elveţiană Yverdon-les-Bains şi câştigată de reprezentativa României, scor 1-0 (Raţ 82), au mai debutat la naţională un alt jucător constănţean, Cosmin Matei (lansat în fotbalul mare de FC Farul Constanţa, acum la Dinamo Bucureşti), precum şi Florin Tănase (de la FC Viitorul) şi Alexandru Mateiu (de la FC Braşov). Selecţionerul Victor Piţurcă a folosit următoarea formulă de echipă în meciul cu Albania: Tătăruşanu - Cr. Manea, Dr. Grigore, Chiricheş, Raţ - Bourceanu (64 C. Lazăr), Pintilii (90 Mateiu) - Nicoliţă (46 C. Matei), Chipciu (64 Cr. Tănase), Fl. Maxim (83 Fl. Tănase) - Marica (46 Rusescu). „Până la urmă este important că am câştigat. Au debutat jucători foarte tineri. Cristi Manea a făcut un joc excelent la vârsta asta. Am trecut cu brio acest test. Sper ca şi miercuri să facem o figură frumoasă, să câştigăm şi contra Algeriei, cu toate că Algeria este la alt nivel. Dar şi noi am făcut un salt calitativ bun şi putem învinge orice echipă în momentul ăsta. Am avut momente foarte bune şi asta îmi dă speranţe că putem juca şi mai bine decât în seara asta”, a spus Piţurcă.

La partida de la Yverdon-les-Bains au fost prezenţi şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, precum şi fostul conducător al forului, Mircea Sandu. România va mai juca un meci amical în Elveţia, miercuri, de la ora 21.30, cu Algeria (în direct la Antena 1). Algeria a învins sâmbătă, la Sion, cu 3-1 (Belkalem 14, Ghilas 22, Slimani 41 / Sarkisov 46), Armenia, într-un meci de pregătire în vederea Cupei Mondiale din Brazilia.