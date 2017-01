Constănțeanul Gigi Pambuca, ales în Biroul Federal al Federației Române de Lupte

Joi, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au avut loc alegerile pentru președinția Federației Române de Lupte, fostul ocupant al funcției, Răzvan Pîrcălabu, fiind reales în unanimitate pentru un nou mandat. La Adunarea Generală au participat 133 dintre cei 156 de membri afiliați ai FRL. Răzvan Pîrcălabu, sub a cărui conducere FRL a câștigat anul trecut prima medalie olimpică după o pauză de 24 de ani, a fost singurul candidat pentru postul de președinte.

Tot joi s-au organizat alegeri și pentru posturile de vicepreședinte și membru în cadrul Biroului Federal. Cele două posturi de vicepreședinte au fost câștigate de Constantin Borăscu (113 voturi) și Alexandru Ballai (104 voturi). Printre candidații la această funcție s-a numărat și Lucian Luca, fost vicepreședinte al Federației Române de Lupte și binecunoscut promotor al luptelor în Mangalia.

Printre cei șase membri în cadrul Biroului Federal se află și Gigi Pambuca, președinte la Asociația Județeană de Lupte Constanța, care a primit 109 voturi. Celelalte locuri au fost ocupate de Adrian Dacica (131 voturi), Anton Arghira (130 voturi), Ferenc Gyarmati (129 voturi), Marian Sandu (127 voturi) și Constantin Scuturiciu (114 voturi).

„Obiectivul pentru următoarele Jocuri Olimpice va fi, bineînțeles, câștigarea unei medalii. Dacă acum, la Rio, am fost nevoiți să facem un mic artificiu, adică să luăm o medalie cu un sportiv naturalizat (n.r. - rusul Albert Saritov), sper ca la următoarele Jocuri Olimpice să câștigăm o medalie sau poate chiar două cu sportivi născuți în România. La alegerile pentru vicepreședinți și membri în Biroul Federal au ieșit oamenii cu care mă înțeleg cel mai bine și în care am încredere deplină. Sunt oameni de afaceri potenți și vor susține din toată inima această activitate a noastră, inclusiv financiar. Le mulțumesc cluburilor afiliate la federație pentru susținere și pentru încrederea acordată. Așa cum în ultimii patru ani nu i-am dezamăgit, la fel voi face și în continuare. Voi lăsa faptele să vorbească pentru că așa e normal. În acest nou mandat îmi propun ce mi-am propus și până acum, adică marea performanță. Începem cu dreptul acest nou ciclu olimpic, cu o echipă nouă la conducerea Federației Române de Lupte, care sper să fie la fel de competitivă ca și cea veche. Împreună sper să realizăm și mai multe performanțe decât până acum. Săptămâna viitoare încep, la Reșița, Campionatele Naționale de seniori, avem apoi imediat Campionatul Național Under 23, iar la începutul lunii martie Campionatul European de tineret. În luna mai urmează Campionatul European de seniori, așa că avem de lucru”, a declarat Pîrcălabu.

În 2016, luptătorul Albert Saritov a câştigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio, la categoria 97 de kilograme. Saritov a fost primul sportiv naturalizat care a reprezentat România la o ediţie a Jocurilor Olimpice.

