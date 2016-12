Constănţeanul Horia Tecău, portdrapelul României la Jocurile Olimpice

Cel mai bun jucător român de tenis de câmp din acest moment, constănţeanul Horia Tecău, a fost desemnat, în şedinţa Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), desfăşurată ieri, la Bucureşti, să poarte steagul României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, care va avea loc pe 27 iulie. Propunerea a venit din partea preşedintelui COSR, Octavian Morariu, şi a fost aprobată în unanimitate. În vârstă de 27 de ani, Tecău se va alătura unor nume mari din tenisul profesionist care vor purta steagul ţării lor la Londra, precum Roger Federer (Elveţia), Novak Djokovic (Serbia), Rafael Nadal (Spania) sau Maria Şarapova (Rusia). Sportivul care va purta drapelul României la festivitatea de închidere a JO, programată pe 12 august, va fi desemnat la Londra, în funcţie de performanţele sportive obţinute.

„Este o mare onoare şi un semn de respect pentru tot sportul constănţean. Pentru prima oară în istorie un sportiv constănţean va purta drapelul. Astfel, Tecău face istorie, aşa cum a făcut şi la Wimbledon, unde a jucat deja două finale şi sper să vină şi a treia în acest an, una care să-i aducă şi primul trofeu pe iarba londoneză. Este o răsplată pentru Constanţa, care a adus atât de multe medalii olimpice pentru România. Decizia vine într-un moment mai delicat, când Constanţa nu are atât de mulţi reprezentanţi în delegaţia tricoloră şi nici şanse prea mari la medalii. De fapt, Tecău are cele mai mari şanse să urce pe podium dintre constănţeni”, a spus Elena Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR şi şeful delegaţiei de gimnastică care va face deplasarea la Londra.

O MARE ONOARE. „Este o mare onoare pentru un sportiv să fie portdrapelul României la o întrecere olimpică şi este, în acelaşi timp, meritul iubitorilor sportului constănţean, al celor care s-au implicat foarte mult în dezvoltarea sportului constănţean. I-am transmis faptul că a fost desemnat de COSR să poarte drapelul şi s-a bucurat extrem de mult”, a spus tatăl sportivului, Romeo Tecău. Aseară, în optimile de finală ale probei de dublu de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, Tecău şi partenerul său, suedezul Robert Lindstedt, favoriţi nr. 5, i-au înfruntat pe belgienii Steve Darcis şi Olivier Rochus. La ora închiderea ediţiei partida a fost întreruptă, din cauza ploii, după ce Tecău şi Lindstedt s-au impus în primul set, cu 6-4. Dacă vor obţine calificarea în sferturi, Tecău şi Lindstedt se vor lupta pentru un loc în semifinale cu dublul format din italianul Daniele Bracciali şi austriacul Julian Knowle.

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a aprobat componenţa delegaţiei care va face deplasarea la JO de la Londra, din aceasta urmând să facă parte 104 sportivi care vor concura la 15 discipline şi 60 de oficiali. Alături de Horia Tecău şi Elena Frîncu, la Londra vor mai face deplasarea următorii sportivi legitimaţi la cluburile constănţene: Cristina Bujin şi Andreea Ogrăzeanu (ambele la atletism), Eliza Samara (tenis de masă), Simona Halep (tenis de câmp) şi Dragoş Agache (înot), precum şi antrenorul lotului feminin de tenis de masă, Viorel Filimon.

Jocurile Olimpice de la Londra se vor desfăşura în perioada 27 iulie - 12 august.