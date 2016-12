Constănţeanul Lucian Munteanu, campion european de juniori la tenis de masă

Tenisul de masă constănţean continuă să scoată talente pe bandă rulantă, ultimul pe listă fiind Lucian Munteanu. Sportivul pregătit de Stelian Haşoti a adus unica medalie pentru delegaţia României, prezentă la Campionatele Europene de tenis de masă pentru juniori, desfăşurate la Kazan (Rusia). Sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” s-a impus în proba de dublu mixt a juniorilor, împreună cu Irina Ciobanu, la capătul unui parcurs perfect. Cei doi au trecut, rând pe rând, de Alexandr Zhelubenkov / Nadezda Mozyakina (ambii din Rusia), cu 3-1 (4-11, 11-9, 11-9, 11-5), Simon Pfeffer (Austria) / Dagma Blaskova (Cehia), cu 3-1 (13-11, 11-4, 8-11, 11-3), de Frederic Jost / Petrissa Solja (ambii din Germania), cu 3-2 (12-10, 11-3, 11-13, 9-11, 11-9), de Konrad Kulpa / Klaudia Kusinska (ambii din Polonia), cu 3-0 (13-11, 11-6, 11-8), de Filip Cipin (Croaţia) / Anais Leveque 3-1 (11-6, 11-6, 12-10) şi de Tamas Lakatos / Dora Csilla Madarasz (ambii din Ungaria), cu 3-1 (10-12, 11-9, 11-6, 11-8). “Lucian a reuşit să câştige medalia de aur pentru al doilea an consecutiv. Prima oară a câştigat împreună cu Cristina Hîrîci, o jucătoare experimentată. De data aceasta, fără să aibă rezultate deosebite în alte competiţii, s-a impus împreună cu Irina Ciobanu, care nu prea a jucat la acest nivel, ceea ce reprezintă o surpriză. Este o mare performanţă că şi-a păstrat acest titlu european, mai ales că la feminin este prima oară după 12 ani când România nu a luat medalie. Din păcate, constănţeanca Roxana Iamandi, care era cotată cu şanse la medalii, nu a fost cooptată în lot, antrenorul preferând să selecţioneze o jucătoare de la propriul său club. Noi am ţinut stindardul sus timp de câţiva ani, dar nu au mai venit alte jucătoare din urmă. Am început să construim şi sper ca în cel mult trei ani să avem o nouă generaţie de valoare”, a spus antrenorul constănţean Viorel Filimon. “Este o mare bucurie pentru tenisul de masă constănţean şi o speranţă pentru antrenorul Andrei Filimon, întrucât Lucian Munteanu evoluează şi pentru campioana României, Tenis Masă Constanţa”, a adăugat Elena Frîncu.

ÎN OPTIMI LA SIMPLU. Jucătorul constănţean s-a numărat printre protagonişti la simplu, ajungând până în optimi. Munteanu i-a învins pe Matej Mucha (Slovacia), cu 4-0 (17-15, 11-8, 11-6, 11-3), Emil Madsen (Danemarca), cu 4-0 (11-6, 11-4, 11-2, 11-7) şi Hampus Soderlund (Suedia), cu 4-1 (11-7, 13-11, 12-10, 8-11. 11-8), dar a pierdut la mustaţă calificarea în sferturi, după ce a avut în mână victoria cu Frederick Jost (Germania), dar a cedat cu 3-4 (11-8, 11-3, 7-11, 11-8, 5-11, 13-15, 6-11). La dublu, împreună cu Alin Spelbuş, a pierdut încă din primul tur, cu 0-3 (7-11, 8-11, 9-11), în disputa cu Cedric Nuytinck (Belgia) / Dragan Subotic (Serbia). Constanţa a mai avut un reprezentant, Sedan Orazali, antrenat tot de Stelian Haşoti. Acesta a cedat în primul tur la simplu, 1-4 (7-11, 11-8, 8-11, 3-11, 6-11) cu Kyrylo Samokysh (Ucraina), a ajuns până în turul trei la dublu, împreună cu Hristos Hristonov (Cipru), după ce au trecut de Tom Sfiligoj / Darko Jorgic (ambii din Slovenia), cu 3-1 (6-11, 11-7, 11-9, 11-4) şi Martin Allegro / Romain Lambiet (ambii din Belgia), cu 3-0 (11-6, 11-7, 11-5), dar au cedat în disputa cu Miguel Angel Vilchez / Ivan Cuevas (ambii din Spania), cu 2-3 (15-13, 11-8, 4-11, 6-11, 9-11). La dublu mixt, Orazali şi Diana Lupu au depăşit în primul tur pe Martin Schaumberger (Austria) şi Petronela Cerovska (Slovacia), cu 3-2 (8-11, 11-6, 14-12, 9-11, 11-6), dar au pierdut în turul secund în duelul cu Andrea Landrieu / Laura Pfefer (ambii din Franţa), cu 0-3 (11-13, 9-11, 6-11).