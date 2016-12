Constănţeanul Petru Buiuca, primul „MasterChef” din România!

Petru Buiuca, un constănţean „adoptat” de Capitală, este marele câştigător al finalei show-ului culinar TV „MasterChef”, care a fost difuzată miercuri seară, în direct la Pro TV, el intrând în posesia premiului competiţiei în valoare de 50.000 de euro, după ce a încântat juriul cu talentul său gastronomic.

BUNĂTĂŢI PRESĂRATE CU... SUSPANS Miercuri s-a dat „lupta” între cei patru finalişti rămaşi în joc pentru titlul de „primul MasterChef al României”, Mariana (Mimi) Nicolae, Alexandru Petricean, Petru Buiuca şi Bogdan Alexandrescu. Seara a fost plină de emoţie, suspans şi adrenalină, atât pentru concurenţi, cât şi pentru juriul format din bucătarii profesionişti Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea şi Florin Dumitrescu, care au avut de luat o decizie foarte grea.

Marea finală a debutat în prezenţa unor vedete îndrăgite precum Horia Brenciu, Andi Moisescu, Alex Velea şi Smiley, care au gustat din preparatele gătite de cei patru finalişti cu care şi-au dat întâlnire în platoul „MasterChef”. Fiecare dintre finalişti a gătit felul de mâncare şi desertul dorit de vedeta îndrăgită. În urma acestei probe, Bogdan Alexandrescu a părăsit competiţia.

O altă probă a marii finale a fost „Cutia Misterelor”, iar ingredientul surpriză a fost oul. Câştigătorul testului „Cutia Misterelor” a fost Alexandru Petricean. El a părăsit, însă, competiţia după următoarea probă, în care Mimi, Alexandru şi Petru au trebuit să reproducă cât mai exact un preparat, după imagine.

În lupta lor pentru titlul de „MasterChef”, Mimi şi Petru au avut de gătit un preparat care să-i reprezinte: preparatul „a la Mimi” şi preparatul „a la Petru”. Astfel, Petru a pregătit orez cu şofran, ceapă verde şi ardei gras roşu, calcan în ulei de măsline şi usturoi, dar şi o reinterpretare a sosului mediteranean, în timp ce Mimi a gătit un carpaccio de pere, ananas şi sos de piper, un piure de mazăre şi un homar cu un sos de smântână şi lămâie. Preparatele lor au atras laudele juraţilor. „Pe mine m-aţi făcut mândru să fiu aici. Sunteţi primii doi din 2.000, a fost o decizie foarte grea”, a spus juratul MasterChef Florin Dumitrescu, cel care a apreciat la Petru „stilul autoritar şi mâncarea gătită corect”.

MARELE CÂŞTIGĂTOR ÎŞI VA AJUTA FAMILIA Câştigătorul Petru Buiuca are 23 de ani şi este născut şi crescut la Constanţa. El locuieşte în prezent în Bucureşti, unde a ajuns odată cu admiterea la o facultate cu profil economic. Petru lucrează ca office manager la un birou de arhitectură. Cu toate acestea, gătitul este marea sa pasiune. Spune că întotdeauna i-a plăcut să gătească şi îşi aminteşte că la vârsta de cinci ani se ducea în bucătărie şi îşi ajuta tatăl la gătit.

Tânărul a acordat cotidianului „Telegraf”, în urmă cu două săptămâni, un interviu în exclusivitate în care a mărturisit că îl are ca model pe celebrul bucătar britanic Jamie Oliver şi că i se pare un lucru atrăgător să vadă o femeie gătind. „În bucătărie am stat destul de mult, de când eram mic. Dar nu neapărat că vroiam să gătesc, ci doar pentru că eram eu foarte curios. (…) Participarea mea la concurs a fost un moment spontan. Am văzut reclama, am aplicat. Indiferent de părerea celorlalţi, eu merg pe tradiţionalism şi afirm, cu tărie, că bucătăria românească e cea mai sănătoasă. Dintotdeauna şi din toate timpurile. Atâta timp cât foloseşti roşia românească, brânza de la ţară şi carnea de la noi, nu are cum să nu fie sănătos!”, a declarat MasterChef-ul Petru Buiuca.

Constănţeanul mai spune că se pregăteşte să-şi deschidă o afacere, dar nu neapărat din banii câştigaţi în concurs. Suma de 50.000 euro va reveni familiei sale, întrucât Petru Buiuca vrea să-şi ajute mama să plătească o datorie mai veche.