Constănţencele Eliza Samara şi Cristina Hîrîci rămîn stîlpii echipei naţionale feminine de tenis de masă

După un debut cu stîngul în Joola European Nations League, reprezentativa feminină de tenis de masă a obţinut miercuri seară, la Eger (Ungaria), prima victorie în cadrul întrecerii. Elevele lui Viorel Filimon s-au impus în etapa a 2-a a Grupei A, cu 3-2, în faţa Ungariei, România fiind păstrată în joc doar prin cele două victorii de la simplu ale Elizei Samara, care se află într-o formă excelentă înainte de Campionatele Mondiale din Japonia programate la sfîrşitul luni. Întîlnirea cu Ungaria a fost deschisă de partida dintre Cristina Hîrîci şi Georgiana Pota, constănţeanca cedînd cu greu în faţa nr. 46 mondial şi nr. 14 european, scor 2-3 (11-9, 4-11, 7-11, 11-8, 9-11). Samara a echilibrat situaţia prin victoria obţinută în faţa Dorei Madarasz, scor 3-1 (4-11, 11-7, 11-7, 11-7), însă Daniela Dodean (nr. 8 european) nu a rezistat în meciul cu Petra Lovas (nr. 32 european). Greul a căzut din nou pe umerii Elizei, care a adus cel de-al doilea punct României după ce s-a impus, cu 3-2 (8-11, 11-9, 8-11, 11-8, 11-9), în faţa Georgianei Pota (cea mai valoroasă componentă a echipei maghiare în lipsa Krisztinei Toth). Perechea Cristina Hîrîci / Daniela Dodean a încheiat întîlnirea în favoarea României, după ce a trecut, cu 3-1 (11-13, 15-13, 11-9, 11-9), de cuplul Dora Madarasz / Petra Lovas. „A fost o întîlnire grea, cu toate că de la ele a lipsit cea mai bună jucătoare. Dacă ar fi cîştigat Dana (n.r. - Dodean) lucrurile ar fi fost mult mai simple, dar aşa a fost să fie. Nu am mai avut atîtea emoţii de mult timp, dar e bine că am cîştigat”, a spus Samara, care se pregăteşte pentru o nouă figură frumoasă la CM individual al senioarelor, care va debuta pe 28 aprilie, la Yokohama. „La sfîrşit de săptămînă am meciuri în campionat (n.r - în Italia), după care vom pleca în Austria, în cantonament. Sper să ajung din nou printre primele 16 jucătoare ale lumii (n.r. - performanţă obţinută în 2007, la Zagreb). Va fi însă din ce în ce mai greu. Foarte multe jucătoare s-au ridicat după introducerea noii soluţii. Mie nu prea mi se potriveşte stilului de joc, dar încerc să compensez acest lucru stînd mai aproape de masă”, a mărturisit Samara. În cealaltă întîlnire a grupei, Italia a învins Croaţia, cu 3-1.

Din păcate, tot în etapa a 2-a a Joola European Nations League, echipa masculină de tenis de masă a României a fost învinsă de echipa Austriei, cu 3-1. Adrian Crişan (nr. 29 mondial), a reuşit să aducă singurul punct al României după ce l-a învins pe Daniel Habesohn (nr. 150 mondial), scor 3-0. Celelalte rezultate ale meciului: Adrian Dodean (328 mondial) - Werner Schlager (17) 0-3; Andrei Filimon (87) - Bernhard Presslmayer (166) 0-3; Adrian Crişan (29) - Werner Schlager 1-3.