Constănţencele Florentina Chiriac şi Laura Mocanu au constituit surpriza turneului

Campionatul Naţional de volei pe plajă rezervat senioarelor şi seniorilor, competiţie desfăşurată săptămîna trecută la arena amenajată pe plaja din faţa Hotelului “Flora” din Mamaia, a adus supremaţia Constanţei în întrecerea masculină, primele două poziţii fiind ocupate de CVM Tomis I Constanţa (Marius Mascovits şi Cătălin Lelea) şi CVM Tomis II (Adrian Holhoş şi Daniel Todoran). În întrecerea feminină, noua campioană naţională este CSM Lugoj 1 (Sorina Buz şi Loredana Calinciuc), care a cîştigat cu 2-0 (21-14, 21-14) finala disputată împotriva echipei CS Volei 2004 Caffe Gelato Constanţa (Florentina Chiriac şi Laura Mocanu).

Cele două jucătoare de la CS Volei 2004 au constituit surpriza turneului feminin, Florentina Chiriac şi Laura Mocanu fiind la un pas de a reuşi o clasare pe prima poziţie. Chiriac şi Mocanu, ambele în vîrstă de 20 de ani, şi-au depăşit condiţia la ediţia din 2006, titlul de vicecampioană naţională fiind un rezultat foarte bun pentru cele două voleibaliste care pregătesc acum startul în Divizia A1 al noii promovate CS Volei 2004 Constanţa. "Ne aşteptam la un rezultat bun. Încă de la primul turneu (n.r. - Cupa "AQUA MAGIC") am tras tare, ne-am antrenat foarte bine. Atunci am luat locul III şi în întrecerea senioarelor am sperat la prezenţa în finală. La toată lumea am spus că vom juca finala, dar nu că o vom şi cîştiga. Urmează pregătirea la sală, pentru Divizia A, unde sperăm să facem o figură frumoasă", a declarat Florentina Chiriac, aflată la prima performanţă notabilă din carieră, spre deosebire de Laura Mocanu, care are în palmares tutlul naţional la volei pe plajă la cadete şi junioare.

Cîştigătoarele titlului naţional, atît în întrecerea junioarelor, cît şi în cea a senioarelor, Sorina Buz şi Loredana Calinciuc, jucătoare care formează echipa naţională de beach-volley de junioare, au reuşit în acest an să aibă evoluţii foarte bune, chiar dacă nu au jucat, pînă acum, împreună. "Este primul an în care jucăm împreună. Începem să ne obişnuim una cu cealaltă şi sperăm să fie bine şi mai departe. Urmează două Campionate Balcanice, de senioare şi junioare, precum şi prezenţa la Campionatul European rezervat jucătoarelor sub 23 de ani, din Austria, unde vrem să obţinem rezultate cît mai bune", a declarat Sorina Buz.

Alte două echipe alcătuite din jucătoare constănţene s-au clasat între primele opt la actuala ediţie a Campionatului Naţional. Pe poziţia a cincea s-a situat formaţia CSS 1 Black Team, pentru care au evoluat Anilena Teodorescu şi Ionela Vlad, iar pe locul şapte a fost Ely, formaţie alcătuită din Iuliana Nucu şi Elena Cozma.

Următoarea competiţie de volei pe plajă găzduită de arena “Flora” din Mamaia va fi Balcaniada de juniori, programată în perioada 25-27 august.