Constănţencele luptă pentru titlul european la tenis de câmp

Echipa de tenis de câmp a României, având în componenţă două constănţence, Sabina Dadaciu (LPS “Nicolae Rotaru”) şi Gloria-Ioana Mihu (Tenis Club Idu Mamaia), s-a calificat la turneul final al celei mai puternice competiţii europene rezervate junioarelor sub 12 ani, Tennis Europe Winter Cup by Head. Tricolorele au reuşit să câştige Grupa C preliminară, desfăşurată la Oneşti, la care au fost prezente zece echipe, şi va lupta pentru titlul european la Sheffield (Anglia), în perioada 8-10 februarie. În primul tur, România a învins Ucraina, cu 2-1 (Dadaciu - Anna Molchanova 6-4, 5-7, 6-3, Oana Corneanu - Anna Laguza 6-3, 6-4, Dadaciu / Mihu - Molchanova / Karyna Karpova 6-3, 0-6, 3-6), apoi a trecut de Suedia, cu 3-0 (Dadaciu - Frida Furst 6-3, 2-6, 6-3, Corneanu - Caijsa Wilda Hennemann 6-3, 6-4, Dadaciu / Mihu - Furst / Jessica Mridha 6-1, 6-1), iar în finală a depăşit principala favorită, Moldova, cu 2-1 (Mihu - Sabrina Cupcea 6-3, 6-1, Dadaciu - Veronica Jolea 6-1, 1-6, 1-6, Corneanu / Mihu - Cupcea / Vitalia Stamat 6-4, 6-3). Alături de România au mai acces la turneul final Moldova, Marea Britanie, Rusia, Cehia, Serbia, Elveţia şi Turcia. Din păcate, reprezentativă similară de băieţi nu a reuşit aceeaşi performanţă, fiind eliminată încă din primul tur al turneului preliminar al Grupei C, desfăşurată la Kazan (Rusia), în urma eşecului înregistrat în faţa Serbia, 0-3.