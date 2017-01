Constănţencele nu se înghesuie la banii pentru trusoul nou-născuţilor

Mamele care au adus pe lume copii europeni ar trebui să plece din maternitate nu doar cu bebeluşii în braţe, ci şi cu un consistent ajutor financiar din partea statului. Trusoul, cum este cunoscut sprijinul material constînd în haine, lenjerie şi produse pentru îngrijirea celor mici, a fost înlocuit peste noapte cu bani acordaţi de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Legea stabileşte cîte 150 de lei pentru fiecare mamă în parte, din cauza lipsei stocurilor de materiale necesare bebeluşilor, hainuţele fiind acordate abia din această vară. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie (DMSSF) Constanţa, trusoul se acordă o singură dată, doar după ce beneficiarele depun cereri la primăriile în care îşi au domiciliul. Pe parcursul celor două luni ale acestui an, reprezentanţii instituţiei constănţene au înregistrat peste 120 de solicitări pentru a intra în posesia sprijinului financiar. "Contravaloarea trusoului se acordă pînă cînd autorităţile locale vor finaliza procedurile pentru achiziţionarea bunurilor materiale. Situaţia este oarecum similară cu se întîmplă în prezent în cele mai multe judeţe din ţară, însă mult sub aşteptările autorităţilor. Foarte multe naşteri au fost înregistrate la începutul acestui an, dar legea oferă mamelor posibilitatea de a solicita drepturile cuvenite pînă pe 15 iunie", a declarat directorul executiv al DMSSF Constanţa, Daniela Dragomir. Pe de altă parte, instituţia constănţeană a finalizat anchetele sociale pentru acordarea de ajutoare financiare unor persoane cu probleme de sănătate sau care şi-au pierdut locuinţele în timpul incendiilor. "Am primit aviz favorabil pentru acordarea a cinci ajutoare sociale, cu valori cuprinse între 1.000 şi 3.000 de lei pentru beneficiari din municipiul Constanţa, la care se adaugă încă un ajutor de 2.000 de lei pentru o bătrînă care a rămas fără casă", a mai declarat Dragomir.