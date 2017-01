Constănţencele primesc medaliile de campioane naţionale la tenis de masă

Sfârşit de săptămână încărcat pentru echipele de tenis de masă de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa. Sâmbătă şi duminică, în sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” are loc ultima etapă din Campionatul Naţional de tenis de masă pe echipe - Superliga, atât la feminin, cât şi la masculin. Dacă la feminin titlul este deja adjudecat de constănţence, la masculin lupta se anunţă una extrem de încrâncenată. Trei echipe se bat pentru a doua poziţie a podiumului. Formaţia constănţeană, antrenată de Stelian Haşoti, în componenţa Bogdan Simion, Lucian Munteanu, Sorin Sabangeanu, Cristian Grigore şi George Stere, are nevoie de două victorii pentru a urca pentru prima oară pe podiumul întrecerii. Constănţenii luptă pentru medaliile de argint cu ACTT 1 Bucureşti şi CSM Cluj, ACTT 2 Bucureşti fiind deja campioană. „Cred că această etapă va fi foarte dificilă, dar dacă am ajuns până aici vrem să tragem tare pentru o medalie. Avem această şansă, iar cu două victorii ne putem asigura un loc pe podium. Ar fi o mare realizare pentru noi”, a declarat Sorin Sabangeanu. „Ne-am antrenat foarte serios în această perioadă şi sperăm să urcăm pe podium. Ne dorim foarte mult acest lucru”, a spus şi Lucian Munteanu.

În schimb, pentru al şaptelea an consecutiv, echipa feminină ocupă prima treaptă a podiumului. Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Ioana Ghemeş şi Andreea Filip şi-au asigurat titlul cu o etapă înainte de încheierea campionatului, sportivele pregătite de Viorel Filimon şi Liliana Sebe urmând să primească, sâmbătă, medaliile de aur. „A fost o luptă la fel de grea ca şi în ceilalţi ani. Am reuşit evoluţii foarte bune în primele etape, iar acest lucru ne-a ajutat apoi să ne detaşăm şi mai apoi să jucăm mai degajat. La începutul fiecărui campionat ne propunem să câştigăm titlul, iar bucuria de a urca pe prima treaptă a podiumul este, de fiecare dată, la fel de mare”, a spus Cristina Hîrîci. „Ne bucurăm că aducem un nou titlu de campioană la Constanţa. Este o mare bucurie pentru noi câştigarea acestui titlu, pentru că an de an am reuşit acest lucru, iar în fiecare sezon avem această misiune, presiunea fiind destul de mare”, a declarat şi cea mai veche componentă a echipei, Ioana Ghemeş. În ultima etapă a grupei locurilor 1-4 constănţencele vor întâlni Hidroconstrucţia Slatina, CSM Bistriţa şi Stirom Bucureşti.