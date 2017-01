Constănţencele Samara, Necula şi Ghemeş, bronz la CE de tenis de masă senioare

O nouă performanţă pentru tenisul de masă feminin românesc au realizat Eliza Samara, Daniela Dodean, Iulia Necula, Mariana Stoian şi Ioana Ghemeş - medalie de bronz în întrecerea pe echipe la Campionatul European de tenis de masă pentru senioare de la Sankt Petersburg. După ce duminică şi-au asigurat prezenţa în sferturile de finală ale competiţiei, graţie victoriei din faţa Croaţiei, scor 3-1, elevele lui Viorel Filimon au obţinut ieri medalia de bronz, după succesul în faţa Italiei, scor 3-2. În duelul decisiv pentru o medalie, România a început cu o înfrîngere. Dodean a cedat, cu 0-3 (-7, -8, -8) în faţa italiencei Tan Monfardini, dar constănţeanca Eliza Samara a redresat situaţia şi a egalat, după un 3-0 (9, 9, 6) cu Nicoleta Stefanova. Cel de-al treilea meci a adus însă, din nou, Italia în avantaj, după ce Necula nu i-a smuls niciun set Laurei Negrisoli, 0-3 (-9, -6, -8). Samara a arătat că se află într-o formă extraordinară şi a păstrat speranţa vie în tabăra noastră, învingînd-o, cu 3-1, pe Monfardini, iar scorul general era 2-2. Pentru ultima partidă, antrenorul Viorel Filimon a aruncat-o în luptă pe Dodean, care nu a ratat şansa de a-i asigura României o medalie. Arădeanca a trecut cu 3-2 (11, -7, -9, 11, 7) de Stefanova. Pentru un loc în marea finală, fetele noastre au întîlnit Olanda, o echipă cu două jucătoare de origine asiatică în echipă, Li Jiao şi Li Jie, ambele clasate în primele 30 jucătoare ale lumii. Din păcate, jucătoarele noastre nu au izbutit să cîştige niciun punct, singura care a fost la un pas de această performanţă fiind Samara, care a cedat în decisiv, cu 8-11 în faţa lui Li Jie. România - Olanda 0-3, rezultatele întîlnirilor fiind următoarele: Dodean - Li Jiao 1-3 (-4, 9, -4, -2); Samara - Li Jie 2-3 (-5, 9, 9, -7, -8); Stoian - Elena Timina 2-3 (4, 9, -4, -2, -9). În finala feminină Olanda va întîlni Ungaria. România a rămas astfel cu medalia de bronz în proba pe echipe, însă lupta pentru medalii de la St. Petersburg nu s-a încheiat. „Sînt foarte fericită că am reuşit să obţinem această medalie. A fost o luptă foarte grea. Cel puţin întîlnirea cu Italia a fost extrem de dificilă. Am avut emoţii pînă la final, dar bine că am reuşit să cîştigăm. Acum pot să zic că sînt într-o formă bună, dar vom vedea cel mai bine la simplu, unde sper să fac o figură frumoasă”, a declarat Samara, care a avut ceva probleme la testul antidoping, unde a trebuit să stea mai bine de o oră pentru a da proba de urină. Astăzi, fetele au pauză, iar miercuri încep calificările în probele de simplu şi dublu.

Din păcate, băieţii au ratat o medalie, elevii lui Mircea Dinu (Andrei Filimon, Adrian Crişan, Constantin Cioti, Adrian Dodean şi Lucian Filimon) cedînd în sferturi în faţa Austriei, scor 0-3. Rezultate: Crişan – Werner Schlager 1-3 (5, -9, -8, -3); Filimon - Robert Gardos 0-3 (-8, -7, -6); Cioti - Weixing Chen 0-3 (-6, abandon Cioti). În urma acestui rezultat, echipa de seniori a ţării noastre va juca astăzi în turneul locurilor 5-8.