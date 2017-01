Constănţencele vor revanşa

Cotate cu şanse la ocuparea ultimei trepte a podiumului în acest sezon al Ligii Naţionale de handbal feminin, Universitatea Jolidon Cluj şi CS Tomis Constanţa se întîlnesc duminică în etapa a treia. Cele două formaţii au început campionatul în acelaşi mod, cu o victorie şi o înfrîngere, dar formaţia de pe litoral are un atu moral în disputa cu ardelencele. În timp ce elevele lui Dumitru Muşi au cîştigat în runda de debut la HCM Roman, 24-22, clujencele au cedat în fieful romaşcanelor în urmă cu trei zile, 25-30. “Sînt două echipe de forţă apropiată şi va conta mult atitudinea din teren şi dispoziţia de joc a fiecărei jucătoare. Ne aşteaptă un meci extraordinar de tensionat, mai ales că Universitatea Cluj a pierdut la Roman şi va încerca să strîngă rîndurile. Vom întîlni o echipă tînără şi omogenă, care şi-a propus clasarea pe podium în acest sezon, dar sperăm să facem faţă adversarului şi să obţinem un rezultat pozitiv”, a spus antrenorul constănţean. În plus, Pîrîianu şi compania vor să spele ruşinea înfrîngerii la scor, suferită în sezonul trecut al Challenge Cup în fieful clujencelor. “Ne dorim enorm să cîştigăm la Cluj şi chiar am discutat acest lucru cu elevele mele. În ultimii ani, ardelencele ne-au blocat mai mereu drumul atît în campionat, cît şi în cupele europene şi vrem să ne luăm revanşa”, a explicat Muşi. Tehnicianului Tomisului nu le va putea folosi pe Doina Avram şi Cristina Strungaru, ambele accidentate, în timp ce portarul Anca Rombescu va evolua incomplet refăcută. Partida va fi arbitrată de cuplul de arbitri Robert Harabagiu şi Silviu Stănescu din Moreni. Celelalte meciuri ale etapei: HC Zalău - HCM Roman, Rulmentul Braşov - Oţelul Galaţi, HCM Baia Mare - Cetate Deva, CSM Sf.Gheorghe - Dunărea Brăila, Oltchim Rm.Vîlcea – HCM Hidroconcas Buzău.