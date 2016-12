Constănţeni abandonaţi în Londra

Un anunţ găsit la mica publicitate a fost începutul unei triste aventuri care îi va marca pentru toată viaţa pe trei constănţeni. Ei au dat curs ofertei firmei „Menthor”, din Constanţa, care, în calitate de intermediar al societăţii „Smart Jobs”, din Piteşti, le promitea un loc de muncă la o spălătorie auto din capitala Marii Britanii, cu un salariu lunar de 1.200 de lire sterline. Pentru a putea ajunge să lucreze la patronul englez, constănţenii au plătit firmei „Menthor”, care le-a întocmit contractul de mediere, un comision de 450 de euro. Contravaloarea transportului cu autocarul, 110 euro, a fost plătită tot de constănţeni, iar duminica trecută, cînd au ajuns la Londra, ei au mai scos din buzunar 250 de lire sterline pe care le-au plătit patronului spălătoriei auto, pentru cazare. În capitala londoneză au semnat alt contract, redactat în limba engleză, pe care l-au înţeles parţial. „S-au certat cei de la firmă cu patronul englez şi acesta din urmă a anulat contractul. Nu ştim exact ce s-a întîmplat. Dar am rămas pe drumuri. Am dormit în gări şi în parcuri. Patru zile am mîncat doar pîine goală.”, ne-a relatat, telefonic, Robert Poliac, unul dintre cei abandonaţi pe străzile Londrei. Gheorhe Glodeanu, un alt constănţean păcălit de firma piteşteană, a adăugat: „Am sunat-o pe Monica (n.r. - reprezentanta firmei din Piteşti) imediat ce am aflat că englezul a reziliat contractul. Ne-a minţi că vine cu avionul la Londra a doua zi. Apoi a sunat şi ne-a zis să stăm liniştiţi, că ne va face rost de alt loc de muncă şi ne va trimite cele 250 de lire sterline plătite pentru chirie. Au fost numai minciuni”. Situaţia este mult mai gravă pentru un alt coleg de suferinţă, care a lăsat în ţară o nevastă, un copil de cîteva luni şi datorii pe care nu ştie cum le va achita: „Avem rate la bancă şi am împrumutat şi aprope o mie de euro pentru ca soţul meu să poată achita cheltuielile de plecare în Anglia. Nu ştiu ce vom face acum”, a spus soţia altui constănţean, care se teme să-şi dezvăluie identitatea. Mai mult decît atît, oamenii susţin că ar fi aflat că patronul englez ar fi returnat firmei piteştene banii luaţi pentru chirie şi chiar mai mult, pentru a-i despăgubi pe românii puşi degeaba pe drumuri. Întrucît singurul ajutor primit din partea firmei a fost un lung şir de minciuni, rudele celor abandonaţi în Londra s-au dus la firma intermediară „Menthor” din Constanţa, pentru a cere socoteală. Reprezentantul acesteia, Cristian Tudorache, susţine că el a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-i ajuta pe oameni, că le-ar fi trimis bani din propriul buzunar, că ar fi vorbit cu ei la telefon dar că nu poate face mai mult. Mama unuia dintre constănţeni, Mimona Vlad, a ajuns la capătul puterilor ştiindu-şi fiul, de 20 de ani, flămînd şi fără un adăpost deasupra capului: „Nu ştiu ce să mai fac. Am vorbit la Piteşti cu acea doamnă, Monica, dar acum, în loc să ne ofere o soluţie, ne cere alţi bani, să-i ducă în Cipru. Mai mult, atunci cînd le-am cerut să-i aducă acasă şi să le plătească 70% din banii cheltuiţi, conform contractului, m-au ameninţat că mă dau în judecată”. Cei trei constănţeni spun că atunci cînd vor ajunge acasă vor face publice fotografiile şi înregistrările convorbirilor telefonice avute cu misterioasa Monica, pentru a le deschide ochii şi altor oameni dornici să cîştige mai bine în străinătate asupra pericolelor care îi pot pîndi şi a problemelor pe care le pot întîmpina dacă apelează la serviciile firmei piteştene şi implicit, ale celei de intermediere din Constanţa.