Constănţeni arestaţi după ce au înşelat 46 de firme

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis, joi, mandate de arestare preventivă pe numele a doi constănţeni acuzaţi că au înşelat mai multe firme. Gabriel Ionuţ Spânu, de 35 de ani şi Robert Florian Spânu, de 29 de ani au fost arestaţi 29 de zile pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune. În acelaşi dosar, alte cinci persoane sunt cercetate în stare de libertate pentru aceaşi infracţiune. Conform anchetatorilor, Gabriel Ionuţ Spânu, Robert Florian Spânu sunt acuzaţi că împreună cu Bogdan C., de 29 de ani, din Constanţa, Costel C., de 48 de ani, din Olt, Claudiu C., de 30 de ani, din Olt, Ioana T., de 23 de ani, din Dolj şi Alexandru S., de 29 de ani, din Vâlcea, au înşelat 46 de societăţi comerciale, prejudiciul ridicându-se la 1.691.725 de lei. Potrivit anchetatorilor, capul reţelei era Gabriel Spânu, care a înfiinţat două societăţi comerciale prin care a coordonat toată activitatea. Procurorii spun că Robert Spânu îşi atribuia calitatea de reprezentant al societăţilor şi încheia contracte cu diverşi furnizori comandând produse pentru plata cărora emitea instrumente de plată, care, la momentul introducerii în bancă, erau refuzate pentru lipsa disponibilului în cont. După ce mai mulţi reprezentaţi ai unor societăţi au făcut plângere la poliţie, oamenii legii au demarat o anchetă în acest caz. Miercuri, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Poliţiei Sectorului 4 Bucureşti au efectuat patru percheziţii domiciliare la Constanţa unde au găsit mărfuri în valoare de peste 400.000 de lei. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru identificarea întregii activităţi infracţionale a celor şapte suspecţi.