Constănțeni cărora le place luxul. Au plătit 15.000 de euro pentru o vacanță

18:28:44 / 13 Martie 2016

Masoneria distruge tara ?

Mai mult ca sigur e vorba de directori de banci sau de directori de multinationale care activeaza in Romania, adica de masoni. Masonul sef de la banca nationala are grija sa tina salariile in Romania la un nivel mizerabil, de saracie, pt a putea sa prospere si sa obtina profituri uriase toate firmele straine. El de atatia ani lucreaza numai pt aceste firme. Daca zice cumva ca ar avea intentia sa mareasca salariile, managerii acestor firme straine (si chiar si cele romanesti- vezi lantul de farmacii C-----) il ameninta ca pleaca din Romania. E santaj sau ce ? Pt cine lucreaza de fapt guvernatorul bancii nationale?