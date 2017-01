Constănţeni cercetaţi pentru fraude bancare şi criminalitate informatică

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava a dispus începerea urmăririi penale împotriva a 11 persoane din judeţul Constanţa acuzate de înşelăciune şi criminalitate informatică. Anchetatorii susţin că prejudiciul creat se ridică la 2,5 miliarde de lei vechi şi 7500 de euro. Potrivit procurorului şef al DIICOT Suceava, Marius Cazac, procurorii acestui serviciu au extins cercetările într-un dosar în care s-a dispus trimiterea în judecată a nouă persoane pentru infracţiuni de criminalitate informatică şi au început o amplă acţiune ce viza grupări de infractori ce acţionează pe raza judeţului Constanţa. Timp de cîteva zile, cu sprijinul echipelor Detaşamentului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale din IPJ, ofiţerii de la “crimă organizată” din Suceava au efectuat 12 descinderi la sediul unor societăţi comerciale şi locuinţe particulare din Constanţa, majoritatea acţiunilor avînd loc în zona pieţei Chiliei. Oamenii legii au confiscat aparatură de falsificat carduri şi bancnote, precum şi softurile aferente. Procurorul-şef Marius Cazac a precizat că cercetările au început, după ce, în perioada investigaţiilor care a vizat o grupare infracţională suceveană care a fost deja trimisă în judecată, membrii acesteia au contactat gruparea din Constanţa cu scopul de a procura dispozitive şi instrumente de falsificare a cardurilor bancare. DIICOT Suceava a dispus începerea urmăririi penale faţă de 11 persoane din judeţul Constanţa care, din mai 2007, s-au constituit într-un grup infracţional organizat în scopul comiterii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prin contractarea de credite bancare cu documente false, precum şi falsificare de documente, fabricare şi deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică şi de falsificare a instrumentelor de plată electronică. Poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, ajutaţi de colegii lor din Constanţa, sub conducerea şi coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, au efectuat 12 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Constanţa, fiind puse în executare şapte mandate de aducere. În urma probatoriului, procurorii DIICOT Suceava au dispus reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a trei inculpaţi constănţeni. Nicuşor Chichirim, Alexandru Dimitrian Nurciu şi Marian Anghel Leută sînt acuzaţi că, începînd din mai 2007, au contractat credite bancare cu documente false, au falsificat documente, au fabricat şi deţinut echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică şi au falsificat instrumente de plată electronică, prejudiciul, la acest moment, fiind estimat la 2,5 miliarde lei vechi. Totodată, din probele aflate la dosar, a fost făcută şi o primă evaluare a prejudiciului rezultat din săvîrşirea faptelor de criminalitate informatică, valoarea ridicîndu-se la 7.500 euro. Marian Anghel Leută este acuzat de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi de fals intelectual. Anchetatorii spun că bărbatul a racolat mai multe persoane şi a falsificat documente pentru obţinerea unor credite bancare în mod fraudulos, prin intermediul SC Smart Concept SRL Constanţa, firmă unde este administrator şi asociat. Dosarul penal a fost întocmit în luna august 2007 ca urmare unei disjungeri dintr-o altă cauză aflată in instrumentarea procurorilor DIICOT, în care cercetările se efectuează sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi criminalitate informatică.