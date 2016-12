„Constănțeni, ieșiți la vot!“

18:34:24 / 24 Noiembrie 2016

Alegeri la ...romani

Da i romanului mintea dw pe urma.!.Acum doi ani am ales un pres Liberal! Acum vedem ca ne am inselat.Asa santem noi romanii.Am facut un pas si ne am rupt gatu..Romănii nu au ales PNL au votat omul..Pe Yohanis pt a nu da toata putera unui singur partid!..La fel trebuie facut acum .Actualul PNL in care sau aciuit mafioti PDL ai lui basescu cei care au distrus ec nationala au inchis spitale scoli pt ca nu erau ...rentabile..Acum ca un criminal care s sterge urmele sau ascuns sub...fustita lui Alinuta Burghiu.Iar dintre un demnitar care sprijina interesele straine (Ciolos) si un erou al revolutiei anti basiste(Liviu Dragnea) il aleg pe Liviu!Da Liviu a fost condamnat nedrept ..A grabit caderea regimului dictator Bas-boc. cel mai hot regim care.sa abatut asupra romanilor un regim care a fost mult mult mai odios decat comunismul.De.aceia Liviu Dragnea e mai bun si mai roman credibil.decat Ciolos care e sprijinit de.o adunatura de.hoti pdl.PNL..Ei care au parasit parlamentul cand Liviu Dragnea si PSD se lupta pt VOI ca sa aveti salarii mai mari!..Si acum va cer votul..Santeti tampiti si prosti imbecili si fii de curve daca le dati votul celor de la Pbl pmp pnl usr cei care au parasit...sala..Au votat PTcaVOI ROMANII SA TRAITI MAI BINE:PSD-ALDE-...UDMR..MINORITATI..PANARAMELE BASISTE NU .AU IESIT AFARA..LA FEL FACETI SI VOI CU EIIIII....AFARA DIN PARLAMENT..AFARAAAA