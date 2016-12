„Constănţeni, nu mai circulaţi fără bilet!“

PREŢ SCĂZUT Biletele pentru mijloacele de transport în comun ale RATC vor fi ieftinite în cel mai scurt timp. Consilierii locali au aprobat, ieri, reducerea de la 1,75 la 1,50 lei a preţului unei călătorii. Sunt mai multe motive pentru reducerea preţului. Primarul Radu Mazăre a explicat că este anormal ca RATC să aibă un preţ pentru o călătorie mai mare decât serviciul de maxi-taxi. „Fiind o Regie publică de interes local, RATC trebuia să aibă cel mai mic preţ, cei de la maxi-taxi un preţ intermediar şi taxiurile preţul cel mai mare. Din nefericire, la RATC preţul unei călătorii este mai mare decât la maxi-taxi. Trebuie să ajungem cu preţul de la RATC sub cel de maxi-taxi, dar în acelaşi timp să nu-i forţăm nici pe aceştia din urmă să aibă un preţ prea mare, pentru că interesul nostru este să avem în Constanţa un transport ieftin. Dar, pentru a avea un preţ mic la RATC, toată lumea trebuie să plătească bilet”, a explicat primarul. El a mai afirmat că, până acum, foarte multe persoane călătoreau fără bilet. „Reducem preţul biletului la 1,50 lei până în luna octombrie, pentru a vedea cum decurg lucrurile. În acelaşi timp, le transmit constănţenilor: Nu mai circulaţi fără bilet! Vor fi controale intensificate, cu jandarmi. Autobuzele vor fi trase pe dreapta, controlorii, însoţiţi de jandarmi, vor verifica fiecare călător. Cei care nu au bilet vor fi amendaţi”, a declarat primarul. Constănţenii au apreciat măsurile luate şi cred că acest lucru trebuia făcut mult mai devreme. „Este foarte bine că scade preţul şi cred că primarul are dreptate. Toţi trebuie să plătească bilet. Cu atât mai bine dacă vor fi foarte multe controale, că aşa îi descurajează pe călătorii clandestini”, a declarat Ionica Lesca. „Era şi timpul să facă ordine prin autobuze. Sunt mulţi salariaţi care iau abonamente de pensionari. Nu mi se pare normal, că doar toţi avem salarii mici. Să facă odată curăţenie, mai ales în autobuze, unde nu poţi să circuli din cauza călătorilor turbulenţi”, a spus Romica Pârvescu.

REORGANIZARE Atenţia Primăriei şi Consiliului Local s-a îndreptat către RATC după ce Regia a ajuns în instanţă, în procese cu Casa Judeţeană de Pensii, de la care, în prezent, are de recuperat 18 milioane de lei cu tot cu penalităţi, fiind la un pas de colaps. „RATC are mai multe probleme şi funcţionează ca o companie bolnavă, din cauza managementului defectuos de până acum. Nu am crezut că se poate ajunge până aici. A fost motivul pentru care am decis schimbarea conducerii societăţii şi reorganizarea ei. De exemplu, 60 de locuri de muncă vor fi reorganizate. Mai exact, este vorba despre 60 de angajaţi care se apropie de vârsta de pensionare. Când aceştia vor înceta raporturile de muncă şi se vor bucura de pensie, în locul lor nu vor fi angajate alte persoane”, a spus primarul. Mazăre le-a explicat consilierilor că planul de administrare şi reducerea preţului pentru o călătorie cu autobuzele RATC au fost discutate cu sindicaliştii, chiar şi înainte de şedinţa de ieri. „Propunerile au venit din partea sindicatului şi conducerii RATC. Eu le-am spus că, dacă situaţia nu se redresează în câteva luni, vom fi obligaţi să scoatem la vânzare Regia”, a spus Mazăre. Reprezentanţii RATC au fost de acord cu scăderea preţului la bilete, dar şi cu modul de reorganizare a societăţii, fiind total împotriva privatizării. În cadrul discuţiilor, unul dintre reprezentanţii RATC a precizat că o problemă care necesită rezolvare cât mai urgent se referă la călătorii turbulenţi, care de multe ori constituie motivul pentru care constănţenii refuză să folosească autobuzele RATC. În urma discuţiilor pe această temă, primarul Radu Mazăre le-a transmis celor de la Regia de Transport că există varianta amendării călătorilor turbulenţi sau varianta prin care în autobuze să existe agenţi de pază care să-i descurajeze pe cei care tulbură liniştea publică.

MODERNIZARE PE BANI EUROPENI Dacă RATC se pune pe picioare în urma soluţiilor de reorganizare, municipalitatea doreşte să investească câteva milioane de euro pentru modernizare. „Este un proiect de care se ocupă viceprimarul Decebal Făgădău. Banii europeni vor veni din Planul Integrat de Dezvoltare. Este vorba de 5-6 milioane de euro. Vom pune camere de supraveghere în autobuze, un sistem de taxare cu cartelă magnetică, la fel ca la teleschi. De asemenea, cu banii europeni pe care îi vom obţine, vor fi reabilitate 80 de staţii. Eu cred că în zece luni putem începe implementarea acestui proiect, cu condiţia ca RATC să dovedească faptul că se poate gospodări. Dacă nu, singura soluţie este vânzarea”, a mai spus Mazăre.