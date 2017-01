Constănţeni premiaţi în Irak

Militarii Batalionului 341 Infanterie ”Rechinii Albi”, aflaţi în misiune în Tallil, sudul Irakului, au fost premiaţi, ieri, de către reprezentanţii Brigăzii 4 Cavalerie SUA, pentru rezultatele obţinute în urma absolvirii unui curs privind acordarea primului ajutor medical pe cîmpul de luptă, dar şi pentru participarea la competiţiile sportive organizate de către partenerul de Coaliţie în baza militară amintită.

Pe parcursul unei săptămîni de instruire, beneficiind de sprijinul în domeniu al Batalionului Logistic aparţinînd Brigăzii 4 Cavalerie, 15 militari constănţeni şi-au format deprinderile de salvatori de vieţi în luptă. Sergentul major Florin Vararin, asistent medical în echipa medicală a Batalionului 341 Infanterie, a fost atestat de către personalul medical american ca instructor sanitar, ceea ce îi conferă dreptul ca, la rîndul lui, să pregătească alţi militari pe un asemenea specific de misiune. Cel care a înmînat certificatele de absolvire, comandantul Batalionului Logistic, locotenent-colonelul Mark T Simerly, i-a felicitat pe militarii români pentru modul în care au reuşit ca să îşi însuşească deprinderile necesare acordării primului ajutor într-un timp atît de scurt. Ofiţerul american a precizat că este onorat să colaboreze cu militarii români care manifestă un interes permanent în a-şi dezvolta nivelul de pregătire şi în alte domenii decît cel de bază. La încheierea ceremonialului, ca semn de apreciere pentru sprijinul acordat în pregătirea militarilor români, locotenent-colonel doctor Vasile Vreme, comandantul „Rechinilor Albi”, i-a înmînat locotenent-colonelul Simerly un steag cu însemnele de identificare ale Batalionului 341 Infanterie.

„Deasupra Tuturor”

În fiecare an, la 20 septembrie, Forţele Aeriene ale SUA, organizează un maraton care se desfăşoară sub egida devizei „Above All” (Deasupra Tuturor). Competiţia sportivă adună de fiecare dată la startul ei participanţii care au ca principal scop participarea şi nu obţinerea unui loc pe podium. La ediţia din acest an care s-a organizat în baza Tallil au participat şase constănţeni din rîndul „Rechinilor Albi”. Pentru spiritul sportiv de care au dat dovadă concitadinii noştri le-a fost decernată ieri, de către organizatorii maratonului, medalia de participare la cea mai lungă cursă sportivă din lume, la originile căreia stă tot un militar. Batalionul 341 Infanterie a intrat în a treia lună de misiune în teatrul de operaţii din Irak, avînd pînă în prezent aproape 500 de misiuni executate în aria de responsabilitate.