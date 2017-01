Constănţenii aleargă sâmbătă la crosul “Ziua Olimpică”

Constanţa va găzdui sâmbătă a 24-a ediţie a crosului “Ziua Olimpică”, întrecere devenită tradiţie pentru oraşul de la ţărmul mării. Sâmbătă, de la ora 9.30, peste 1.000 de participanţi sunt aşteptaţi în faţa Sălii Sportului, de unde se va da startul competiţiei, care se va desfăşura pe traseul Sala Sporturilor - B-dul Tomis - B-dul Mamaia, sosirea fiind programată în faţa complexului acvatic Aqua Magic din staţiunea Mamaia. Startul va fi dat de fostul mare atlet Ilie Floroiu, actualul director general al CS Farul Constanţa. “Mă bucur că oraşul Constanţa continuă să organizeze an de an acest cros, mă simt onorat că voi da startul, le mulţumesc pentru acest lucru organizatorilor şi sunt convins că mulţi sportivi de la CS Farul vor participa, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată”, a spus Floroiu. “Nu-mi vine să cred că au trecut aşa mulţi ani de la prima ediţie. Am decis ca Ilie Floroiu să dea startul pentru că este un sportiv special, de cursă lungă, care continuă să alerge şi la 59 de ani şi care reprezintă un exemplu pentru toţi tinerii”, a explicat directorul DJST, Elena Frîncu. Faţă de anii trecuţi, crosul va avea şi două categorii speciale, amatorii putând parcurge distanţa pe biciclete sau pe role, fără a fi însă premiaţi. “Este o activitate dedicată tuturor, atleţi, biciclişti sau roleri, şi am decis să o tratăm ca pe o paradă. Drept urmare, traseul este cât mai vizibil, dar nu credem că va fi aglomerat, având în vedere ora de desfăşurare a competiţiei”, a declarat Marius Ghiţă, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Poliţie Rutieră Constanţa. “Crosul este inclus în acţiunea Luna Olimpică, alături de alte două evenimente, ştafeta Jocurilor Olimpice şi Cine ştie olimpism câştigă! Sunt sigur că toată lumea se va simţi bine, pentru că important este să participi”, a adăugat Liviu Panait, reprezentantul Academiei Olimpice Române - filiala Constanţa.

INTRARE LIBERĂ LA AQUA MAGIC. Pentru ediţia din acest an, crosul va avea un nou sponsor, Piraeus Bank, care va oferi participanţilor 700 de tricouri, alte 300 venind de la Comitetul Olimpic Român. Totodată, vor fi premiaţi primii trei clasaţi la masculin şi feminin, cel mai vârstnici şi cei mai tineri participanţi, cea mai numeroasă familie participantă şi cinci persoane cu dizabilităţi prezente la startul întrecerii. La finalul crosului, participanţii vor avea parte de o nouă surpriză, având asigurată intrarea liberă la complexul acvatic Aqua Magic, până la ora 11.00, pe baza tricourilor primite la start. “Le mulţumim celor de la Aqua Magic, care ne-au acordat un număr mare de locuri, un lucru de lăudat”, a spus Mihai Orzan, consilier DJST. “Am semnat deja contractul cu Aqua Magic, primele două activităţi fiind Crosul Ziua Olimpică şi premierea pentru Cupa Consiliului Judeţean, când vor avea acces peste 2.000 de copii. Pe perioada verii, vom primi alte 1.000 de intrări gratuite”, a explicat Elena Frîncu.