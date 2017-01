Constănţenii au acaparat podiumul la Cupa “Ares” la kata şi kumite

Complexul Sportiv “Tomis” a găzduit, sâmbătă, a patra ediţie a Cupei “Ares” la karate, la stilurile kata (individual şi echipe) şi kumite (individual). Competiţia, desfăşurată după regulamentul internaţional de Ashihara Karate, a fost organizată de CS Ares Dojo Constanţa, în colaborare cu DJST Constanţa, sub egida Federaţiei Române de Arte Marţiale, şi a fost rezervată copiilor, cadeţilor, juniorilor şi seniorilor. Au participat peste o sută de karateka din ţară, cu vârste cuprinse între 5 şi 50 de ani, iar la final, cei mai în formă au fost răsplătiţi cu medalii şi cupe din partea organizatorilor. Constănţenii şi-au luat şi de această dată partea leului, intrând în posesia a numeroase medalii la fiecare categorie. Sportivii constănţeni care au câştigat competiţia - Kata, individual: Robert Drăgănoiu (Constanţa), Valentin Badea (Mereni), Adelina Bejan (Mereni); echipe, sub 10 ani: Andrei Ciocaia, Daniel Badea, Adina Mucha (Mereni, Topraisar); Kumite, sub 16 ani: Robert Drăgănoiu (Constanţa); 16 ani open: Ştefan Macsiniuc (Constanţa); open: Adelina Bejan (Mereni), Adina Mucha (Topraisar).

UN CONSTĂNŢEAN, VEDETA ÎNTRECERII. Printre copiii care au participat la eveniment s-a aflat şi Robert Drăgănoiu, un constănţean în vârstă de 14 ani (i-a împlinit duminică). Practică acest sport de peste şapte ani, a intrat în sala de antrenament împins mai mult de curiozitate, dar a găsit pe tatami o pasiune care i-a adus treptat tot mai multe satisfacţii. „Practic din clasa întâi acest sport, de când cineva a venit în clasa noastră şi a împărţit nişte pliante. Primul rezultat important a fost la Campionatul Naţional din 2012, când am câştigat la chiar prima competiţie la care am participat. Acel rezultat m-a motivat să continui”, îşi aminteşte Robert. Au urmat performanţe mult mai răsunătoare, iar titlurile mondiale obţinute anul trecut la kata şi kumite l-au ambiţionat şi mai mult pe tânărul karateka tomitan. „Sunt mândru de mine, sper să continui la fel, dar presiunea este mare pentru că am urcat pe primele locuri la fiecare competiţie şi lumea se aşteaptă mereu la tot mai mult de la mine. Urmează Campionatul Mondial din acest an, unde vreau să-mi păstrez titlul şi apoi la fel şi la cel de la anul”, a precizat sportivul legitimat la CS Ares Dojo Constanţa. Chiar dacă sportul i-a adus numeroase bucurii, Robert rămâne concentrat şi asupra învăţăturii, fiind unul dintre cei mai buni elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 43 „Ferdinand”. „Nu este foarte greu să mă împart între sport şi şcoală. Particip cam la şapte-opt concursuri pe an. Nu este atât de greu. Sunt în special Campionatele Mondiale, Europene, Naţionale şi apoi unele regionale unde se pregătesc aceste întreceri. Multora dintre colegi nu le venea să creadă că sunt campion mondial, dar s-au obişnuit cu acest lucru şi acum li se pare normal când câştig. Ca pasiuni mai am fotbalul. Încerc să-mi urmez drumul. Nu am un anumit model”, spune cu multă convingere Robert Drăgănoiu. Acesta nu putea lipsi nici de pe podiumul Cupei “Ares”, câştigând probele de kata şi kumite şi clasându-se pe locul secund cu echipa la kata. „Concursul a avut un nivel mediu de dificultate. Mă bucur că am câştigat. A fost şi o competiţie pregătitoare pentru Campionatul Mondial de la Budapesta, din toamnă”, a mai spus Robert.