Constănțenii au lansat o petiție... anti-țânțari

Odată cu venirea verii, țânțarii au invadat Constanța. Iar acest lucru i-a adus la disperare pe locuitorii care simt că nu mai pot nici măcar să iasă din casă de teama înţepăturilor. Despre ieșiri în parc și plimbatul copiilor nu mai poate fi vorba, din moment ce țânțarii atacă tot ce mișcă. Practic, nimeni nu scapă fără ciupituri, chiar dacă are grijă să își acopere pielea. Constănțenii nemulțumiți au lansat o petiție online în acest sens, prin care cer Primăriei să facă acțiuni de dezinsecție mult mai intense. „M-am săturat să nu îmi pot scoate copilul afară, în parc, fără soluție împotriva țânțarilor! Copilul meu este desfigurat, iar pe mâini și pe picioare este plin de ciupituri, din cauza numărului mare de insecte. Vreau ca Primăria să facă ceva în legătură cu această problemă! Trebuie să ne unim pentru sănătatea copiilor noștri!”, a declarat Florentina Mareș, inițiatoarea petiției, care poate fi semnată accesând link-ul: https://petitieonline.net/petitie/07674156. Documentul a strâns, până acum, 100 de susținători. Totuși, în ciuda nemulțumirilor, reprezentanții Primăriei Constanța spun că dezinsecția în oraș se efectuează regulat încă din mai. „Se stropește cu soluție pentru combaterea țânțarilor în fiecare săptămână. Problema este că, din cauza umidității crescute, substanța nu prea și-a făcut efectul. Am discutat cu firma care se ocupă de dezinsecție și am recomandat să folosească o soluție cu o concentrație mai mare”, a declarat, pentru „Telegraf”, șeful Serviciului de Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare din cadrul Primăriei Constanța, Cristina Itoafă.