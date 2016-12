Constănţenii au umplut iar cluburile

Ţinută, prieteni, timp liber, chef de distracţie şi muzică tare care se stropeşte cu puţină licoare, după gust. Dacă mai punem şi faptul că a fost dublă sărbătoare onomastică, am obţinut formula „magică” pe care foarte mulţi dintre tinerii constănţeni au urmat-o în weekend-ul care s-a scurs. O dublă sărbătoare presupune şi distracţie la dublu. Constănţenii au dat năvală, în nopţile de vineri şi sâmbătă, prin cluburile din oraş, unde fie au petrecut în cinstea „Mihaililor şi Gavrililor” din anturaj, fie pur şi simplu s-au bucurat de muzica DJ-ilor sau de fetele frumoase, profitând de timpul liber.

DISTRACŢIA A CURS... ŞI ÎN PAHARE Cluburi precum Goblin, Doors, Heaven’s Hell sau Pride, diferite ca profil şi ca stil de petrecăreţi, au fost pline „ochi” la evenimentele din weekend-ul care a trecut. „Vineri... am avut în jur de 200 de petrecăreţi gălăgioşi, puşi pe treabă „serioasă”. Cei sărbătoriţi au primit long drink-uri şi shot-uri din partea casei, care le-au deschis apetitul. Au consumat serios, mai mult decât într-o seară de concert spre exemplu, nu s-au uitat nici la bani şi nici la ceas. Chiar dacă au consumat, nu s-au produs incidente neplăcute. Majoritatea sunt tineri educaţi, în ciuda firilor rebele. Bineînţeles că fetele au fost mai energice şi s-au distrat bine de tot, am avut destule Mihaele şi Gabriele”, a declarat Florin Becea, managerul clubului Heaven’s Hell.

MIHAELE ŞI GABRIELE PESTE TOT Bineînţeles că Mihaelele şi Gabrielele au fost peste tot răsfăţate. În clubul Doors, pe ritmuri de rock’n’roll, disco, funk sau jazz, atmosfera a fost incandescentă sâmbătă seară, iar peste 500 de tineri au dansat, transformând o seară fără vreun eveniment tematic organizat într-o megapetrecere. „Acum mă bucur pur şi simplu de o seară normală de sâmbătă. Vineri am fost în alt local de ziua mea, luată „cu japca” de prieteni. În loc să plătesc eu, au plătit ei. A fost surpriză!”, a declarat Andreea Mihaela. „Eu fac cinste, da, sunt cu mai mulţi prieteni, dar suntem mai multe fete. Ieri am petrecut în familie, că şi mama e tot Mihaela. Am primit cadou pampers şi suzetă de la prieteni, precum şi un biberon cu vodcă în el. M-au luat la mişto”, a declarat o altă Mihaela.

În clubul Goblin, petrecerea de Sf. Mihail şi Gavriil s-a prelungit şi sâmbătă, pe ritmuri de rap, reggae şi dubstet, mixate de Chesarion. Şi aici tinerii au dansat energic până în zori, iar sărbătoriţii au fost răsfăţaţi la bar.

FETE ŞI DJ - REŢETA CLASICĂ În Pride, unul dintre cele mai noi cluburi din oraş deschise luna trecută, DJ-ii Masse şi Otto au dat tonul distracţiei din weekend, însă tot fetele au fost sufletul petrecerii. În fuste şi rochiţe pe corp, sexy şi lucioase, cu tocuri „zgârie-nori” şi cu părul îndreptat sau ondulat, blondele şi brunetele s-au duelat pe ringul de dans, scoţându-i din minţi pe băieţii care nu s-au dezlipit de ele toată noaptea. „La noi, weekend-ul a început mai devreme, pentru că joi am avut bal studenţesc şi a cântat Cabron. Vineri a fost nebunie mare cu sărbătoriţi, iar sâmbătă, deşi au venit ceva mai puţini petrecăreţi, nu au ratat ocazia de a se dezlănţui. Fiecare weekend ne face bucuroşi pe noi DJ-ii pentru că ne dă ocazia să ne desfăşurăm, facem schimb de energii pozitive cu cei care dansează pe muzica mixată de noi şi astfel ne menţinem buna dispoziţie. Uităm grijile şi prindem curaj pentru o nouă săptămână”, a declarat Ionuţ Gurea, alias DJ Masse.