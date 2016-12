Constănţenii au un nou spital privat: Ovidius Clinical Hospital!

12:19:52 / 10 Martie 2014

Pentru Nelu de la pct 7

Asta cu statul nu are bani de spitale e o mare minciuna, e asa cum tatal cu tigara in gura si paharul de alcool in mana ii spune copilului ca nu are bani de o bomboana. Bani sunt, insa nu sunt directionati unde trebuie. Vezi cati bani se cheltuie in chestii dubioase gen autostrazi care nu se mai fac sau se fac la preturi de 5-7 ori mai mari decat oriunde in lume, tot felul de amenajari interesante prin orase, tot felul de prostii. Sistemul privat de sanatate e pentru cei cu bani care sunt putini in orice societate iar daca il fortezi pe cel de stat sa moara in acelasi timp fortezi o parte a populatiei sa moara. Vezi cate persoane au ajutor social sau subventie de caldura sau cati pensionari au gratuitate pe ratc si spune-mi cati din ei isi permit sa plateasca 4000 de lei pt o operatie sau si mai mult. Acelasi lucru s-a facut cu totul in Romania, cu CFR, cu spatiile comerciale, cu uzine sau fabrici, cu hoteluri. Se lasa in paragina, nu se baga bani si apoi se cumpara pt un euro, ca e nefunctional si imediat dupa se vinde cu de multe ori pretul, ca prin minune functioneaza. Fix ca la CFR, societatea mare are pierderi in fiecare an si concurentii au mereu cresteri, pura coincidenta ca l-au prins pe directorul CFR luand mita de la concurenta, nu?