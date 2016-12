Constănţenii Chris Thrace şi Glorya, la „Tunisian Music Awards”

Tinerii artişti constănţeni Chris Thrace şi Glorya au primit o veste excelentă în pragul sărbătorilor de iarnă, pe care o consideră cel mai frumos cadou de până acum. Ei au fost nominalizaţi la Premiile Muzicale din Tunisia, „Tunisian Music Awards”, la categoria „Best Dance Song”, nu cu una, ci cu... două piese. Este vorba despre piesa „Habibi”, interpretată de Glorya şi produsă de Chris Thrace, precum şi de melodia „Un Beijo”, interpretată şi produsă de Cristian Tarcea, alias Chris Thrace. Gala Tunisian Music Awards va avea loc pe 16 martie 2013, în oraşul Tunis.

SUCCES PESTE HOTARE, LA DOAR 19 ANI Tânărul solist şi producător Cristian Tarcea s-a declarat extrem de entuziasmat la primirea veştii că, la vârsta de numai 19 ani, muzica sa a depăşit cu succes graniţele naţionale şi este privită cu interes în zona mediteraneană. „Ne-au contactat organizatorii premiilor muzicale din Tunisia şi ne-au invitat în martie, la gală. Am primit vestea cu mare bucurie, e un cadou frumos înainte de Crăciun. Pot spune că am „spart” gheaţa la 19 ani, că am depăşit pentru prima oară graniţele naţionale. O să mergem, desigur... Din câte am înţeles, este posibil ca la gală să vină şi coreeanul Psy, autorul hit-ului „Gangnam Style”. În Tunisia au un foarte mare succes artişti români ca Anda Adam şi Adrian Sînă, cărora le suntem recunoscători pentru drumurile pe care le-au deschis”, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, solistul şi producătorul Cristian Tarcea, alias Chris Thrace.

FĂRĂ... VACANŢĂ Deşi sunt foarte tineri, Chris Thrace (19 ani) şi frumoasa lui colegă de la Thrace Music, Glorya (22 ani), nu au vacanţă în pragul sărbătorilor, pentru că muncesc din plin pentru lansarea noului lor clip, „Suntem oameni”. Piesa este o colaborare cu rapperul constănţean Balkis. „Piesa este despre oameni, despre ideea de a convieţui unii cu ceilalţi în mod paşnic şi are un mesaj de unificare a indivizilor, fără discriminare, iar mesajul ei ar trebui contemplat de noi toţi, nu doar în prag de sărbători. Ne grăbim să lansăm clipul, chiar acum, în perioada sărbătorilor, să îl facem cadou fanilor care îl aşteaptă”, a mai adăugat Chris Thrace.

Noul material video a fost filmat în Constanţa, fiind realizat şi regizat de echipa Thrace Music şi va fi postat, zilele acestea, pe paginile de Facebook Thrace Music şi Gloryaofficial.