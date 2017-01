Constănţenii concediaţi colectiv vor primi două salarii compensatorii

Peisajul forţei de muncă din România s-a schimbat radical în ultimii ani, locurile salariaţilor calificaţi care au plecat să lucreze pe bani mai mulţi terenurile din Spania şi Italia fiind vizate acum de chinezii care încep să vină în ţara noastră. Criza de muncitori pregătiţi ameninţă să pună pe chituci multe sectoare ale economiei româneşti, însă în loc să caute soluţii pentru oprirea exodului către Occident, autorităţile adoptă măsuri pentru salariaţii disponibilizaţi. Plătiţi mult sub media din cele mai multe state comunitare, românii concediaţi vor fi consolaţi din acest an cu două salarii medii pe economie. Cu toate că legea stipula pînă acum că persoanele care primeau plăţi compensatorii aveau obligaţia de a fi muncit cel puţin doi ani în societatea respectivă pentru un salariu mediu pe economie, noua măsură de protecţie socială este mult mai lejeră şi face referire la toţi salariaţii cu un an vechime în respective unitate. Potrivit legii, societăţile care urmează să disponibilizeze muncitori prin concedieri colective vor depune liste cu numele concediaţilor la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, aceste instituţii urmînd să acorde plăţile compensatorii şi veniturile de completare. Valoarea plăţilor compensatorii se va stabili în funcţie de valoarea salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna ianuarie a anului în care se fac concedierile. "Banii vor fi acordaţi în funcţie de valoarea mediei salariilor muncitorilor din ultimele trei luni înainte de concediere. Dacă nivelul salariului din ultimele trei luni este mai mic decît cel prezentat de INS, la determinarea venitului de completare se ia în considerare această valoare. Vor beneficia de prevederile legale numai persoanele care au contracte pe perioadă nedeterminată la societăţile respective, cu cel puţin un an înainte de concediere", a declarat directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, Emilia Murineanu. Legea mai spune că, dacă în perioada acordării veniturilor de completare, beneficiarii se angajează la alte societăţi decît cele de la care au fost disponibilizaţi, primesc pe perioada lucrată un venit lunar egal cu 50% din salariul pe ultimele trei luni înainte de concediere.