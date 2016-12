Constănţenii continuă să ajute sinistraţii

INTERVENŢII. Utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa au continuat intervenţiile de deszăpezire din judeţul Vrancea. După ce au eliberat de sub nămeţi localităţile Băleşti şi Urecheşti, utilajele s-au mutat la Coteşti, acolo unde au început lucrările de lărgire a drumurilor judeţene, pe care până ieri se circula pe un singur fir. Echipele RAJDP au fost însoţite de reporterul Centrului de Presă Telegraf - Neptun TV Cristi Popovici, care a declarat că locuitorii din comunele vrâncene deszăpezite de echipele de intervenţie de la Constanţa şi-au recăpătat speranţa de a reveni la normalitate, după ce mai bine de două săptămâni au stat sub zăpadă. “Oamenii de acolo, în cea mai mare parte bătrâni, nu credeau că vor apuca să mai vadă lumina zilei. Tot astăzi (n.r. ieri), în comuna Urecheşti s-a continuat împărţirea ajutoarelor venite de la Constanţa, ajutoare constând în alimente neperisabile”, a declarat Cristi Popovici, care a povestit şi cum echipa Centrului de Presă Telegraf - Neptun TV a fost la un pas de a deveni subiect de... ştire. “În timpul unei transmisiuni în direct dintr-o gospodărie, proprietarul ne explica problemele pe care le are de când zăpada i-a acoperit casa. La un moment dat, din cauza greutăţii zăpezii, hornul casei s-a prăbuşit exact în locul pe unde noi trecusem cu câteva secunde înainte. Pot spune că am avut noroc că nu a căzut pe noi”.

ŞI LA GAROAFA. Revenind la intervenţia utilajelor RAJDP, acestea s-au deplasat într-o altă localitate, Garoafa, judeţul Vrancea, acolo unde locuitorii au nevoie de ajutor. Tot spre comuna Garoafa a plecat şi un nou transport cu ajutoare constând în alimente neperisabile. “Este o campanie necesară pentru românii sinistraţi în judeţele care au fost afectate de căderile masive de zăpadă. Este o campanie la care ar trebui să participe cât mai mulţi oameni. Locuitorii din judeţele afectate chiar au nevoie de aceste ajutoare. Sunt oameni care nu au ieşit din propria locuinţă de peste două săptămâni. Eu, personal, mi-am donat indemnizaţia de parlamentar pentru aceşti sinistraţi”, a declarat deputatul PSD de Constanţa Eduard Martin.

ACUZE PDL LA ADRESA... PROPRIULUI GUVERN. Locuitorii din comunele vrâncene au aşteptat în zadar un ajutor din partea Guvernului. Aşa cum era de aşteptat, ajutorul a venit tot din partea autorităţilor locale. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Primăria Constanţa, locuitorii judeţului Constanţa au fost primii care au răspuns strigătelor de ajutor ale locuitorilor din Vrancea. CJC şi Primăria Constanţa au organizat campania umanitară de colectare a ajutoarelor, iar constănţenii au răspuns, ca de fiecare dată, apelului la solidaritate. Primăria şi Consiliul Local Constanţa au sprijinit financiar Consiliul Judeţean Vrancea şi Consiliul Judeţean Buzău cu bani necesari să acopere o parte din cheltuielile de deszăpezire. Constănţenii au dat din puţinul lor locuitorilor sinistraţi din Vrancea. Societăţile comerciale din Constanţa au răspuns, de asemenea, apelului autorităţilor locale. În tot acest timp, Guvernul - fie că vorbim de cel care a dat bir cu fugiţii, fie de cel proaspăt miluit de Băsescu - nu a făcut nimic pentru românii acoperiţi de zăpadă. Indiferenţa şi incompetenţa Guvernului au fost taxate chiar de deputatul PDL Cezar Preda. “Buzăul şi Vrancea ştiţi ce au primit de la Guvernul României? 14 tone de motorină şi un camion de apă minerală. Au primit de la Guvernul pe care eu îl susţin 14 tone de motorină. Primarii noştri au perfectă dreptate să zică “nici când a fost nenorocirea pe noi n-aţi venit să ne ajutaţi”. Eu nu spun minciuni, ăsta e adevărul. Poate să iasă oricine de şapte mii de ori să dea declaraţii de la Guvern. Cei 35.000 de lei primiţi de Buzău, judeţ calamitat, înseamnă cât e salariul lunar al directorului schimbat de la Transelectrica. Cam atât au salariu băieţii deştepţi. Asta vă spune un deputat PDL. Ce să le mai zic ăstora din Opoziţie?”, a declarat Preda. Şi, pentru că ştirile au ajuns destul de greu la Guvern, din cauza nămeţilor din creierii unora, abia ieri Executivul a anunţat - viitor incert! - că se vor aloca fonduri pentru judeţele calamitate. Mai exact, este vorba despre 20 de milioane de lei pentru măsuri de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale. Banii provin din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului. Ne întrebăm: oare până acum noul premier nu ştia de existenţa acestui fond? Sau poate că întârzierea INTERVENŢIEI face parte din planul PDL de reducere a numărului românilor pentru diminuarea cheltuielilor bugetare... “Intervenţia” ar trebui, teoretic, să aibă loc când se întâmplă nenorocirea, nu când fenomenele meteo sunt istorie, iar dramele oamenilor sunt aproape de a fi rezolvate de alţi OAMENI. Şi ştiţi ce? Mai vine şi primăvara!