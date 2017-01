Constănţenii dau buzna să-şi omologheze maşinile la RAR

Speriaţi că după integrarea europeană ar putea fi nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunare, constănţenii se înghesuie, pe ultima sută de metri, la sediul Registrului Auto Român (RAR) pentru a-şi omologa sau identifica maşinile. În pofida sistemului de programare electronic practicat de RAR, sute de şoferi stau zilnic la coadă, chiar de la primele ore ale dimineţii. Reprezentanţii RAR Constanţa susţin că, spre deosebire de celelalte perioade ale anului, în această lună, numărul cererilor s-a dublat, iar pentru a le onora, au fost nevoiţi să întocmească liste de aşteptare. Potrivit directorului RAR Constanţa, Marius Apostol, în pofida temerilor exprimate de cei mai mulţi posesori de maşini, tarifele practicate la omologarea maşinilor vor avea acelaşi nivel şi în anul viitor. "Într-adevăr, în această perioadă, numărul solicitărilor este tot mai mare pe zi ce trece. Dacă în noiembrie aveam doar cîteva zeci de solicitări pe zi şi reuşeam să facem programări pentru următoarele zile, acum am ajuns la 350 de cereri. Practic, am ajuns să suprasolicităm personalul existent chiar şi sîmbăta pentru a putea onora toate comenzile", a declarat Marius Apostol. De altfel, specialiştii susţin că această aglomeraţie de sfîrşit de an apare întrucît şoferii sînt obligaţi să-şi plătească impozitul pe maşini. Totuşi, spre desebire de intervalul 23 – 25 decembrie, toate maşinile second hand pot fi omologate pînă pe 29 decembrie. Acesta este şi sectorul în care se înregistrează cea mai mare creştere a solicitarilor, cei mai mulţi şoferi cerînd efectuarea verificărilor care să ateste că autoturismele corespund normelor europene. "Programările se pot face telefonic, însă constănţenii trebuie să se prezinte a doua zi cu maşina şi cartea de identitate a acesteia, la sediul nostru. Situaţia este identică şi la procedurile de identificare", a mai declarat Apostol.