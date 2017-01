Constănţenii de la White Walls au impresionat la Global Battle of the Bands!

Rockerii constănţeni de la White Walls au adus România pe locul al IV-lea în cadrul finalei Global Battle of the Bands (GBOB) din Kuala Lumpur, Malaezia, desfăşurată în acest weekend. Este şi pentru prima dată când o trupă autohtonă reuşeşte să intre în Top 5 GBOB! Componenţa formaţiei este alcătuită din: Eugen Brudaru - voce, Alex-Eduard Dascălu - chitară, Şerban-Ionuţ Georgescu - bass şi Marian Mihăilă - tobe. „Trupa While Walls din Ro¬mânia a uimit juriul cu piesele „Into the Water” şi „Friends for awhile”, coborând de pe scenă pe locul al IV-lea, după câştigătorii premiului al III-lea, Sonsteek din Africa de Sud”, menţionează presa locală despre prestaţia constănţenilor.

Global Battle of the Bands este cel mai mare concurs de muzică live din lume. Peste 3.000 de formaţii din peste 30 de ţări participă anual la acest concurs. Din 2004 şi până în 2009, Finala Mondială a avut loc în fiecare an, la Londra, dar din 2010, s-a decis să se desfăşoare în ţări diferite, GBOB devenind, astfel, un adevărat Campionat Mondial al muzicii live de calitate. Miza finalei e mai mult decât consistentă: premiul cel mare, în valoare de 100.000 de dolari, promovarea internaţională şi trofeul de aur „The Best New Band in the World”.