Constănţenii de la White Walls, la festivalul olandez ProgPower

După performanţa înregistrată la finala mondială a Global Battle of the Bands 2010, unde au adus României locul 5, trupa constănţeană White Walls continuă seria concertelor din afara graniţelor, fiind prima formaţie românească invitată să cânte la festivalul olandez de progressive metal ProgPower Europe. Astfel, componenţii formaţiei - Alexandru-Eduard Dascălu (chitară), Eugen Brudaru (vocal), Şerban-Ionuţ Georgescu (bass) şi Marian Mihăilă (tobe) - vor urca pe scena nordică pe data de 1 octombrie.

Organizat din anul 2000, în oraşul Baarlo, la 60 km de Eindhoven, festivalul amintit a adus pe scenă, în ediţiile anterioare, nume mari ale metal-ului internaţional, precum Opeth, Textures, Pain of Salvation, Evergrey, Cynic, Riverside sau Orphaned Land. Anul acesta, cei de la White Walls vor împărţi scena cu trupe ca Redemption (SUA), Kingcrow (Italia) sau In Mourning (Suedia).

Chiar dacă a apărut în peisajul local relativ recent, White Walls a avut o evoluţie spectaculoasă. Trupa s-a înfiinţat în primăvara anului 2009, în Constanţa, iar în prezent, deţine un palmares impresionant: locul I la „The Battle of Rocksin” (aprilie 2010), „Stufstock Newcomers” (august 2010), Finala Naţională Global Battle of the Bands (noiembrie 2010) şi „Best Metal Newcomer” pe metalhead.ro (februarie 2011), locul al III-lea la „Maximum Rock - Suport Pentru Underground”(octombrie 2010), locul 5 la finala mondială „Global Battle of the Bands” (GBOB), organizată în Kuala Lumpur - Malaezia (februarie 2011). Albumul de debut al celor de la White Walls, „Mad Man Circus\", apărut în octombrie 2010, la netlabelul Asiluum.com, ca download gratuit (sub licenţă Creative Commons), a fost foarte bine primit de critici şi de publicul larg, având recenzii favorabile şi din afara graniţelor. Premiul obţinut de constănţeni pe scena celui mai mare concurs de muzică live din lume, GBOB, a constituit şi o premieră pentru România: este prima dată când o trupă autohtonă se califică în primele şase locuri. Pentru a aprecia performanţa concitadinilor noştri, trebuie să menţionăm că la competiţia amintită participă, anual, peste... 3.000 de formaţii din peste 30 de ţări!