Constănţenii de pe Dezrobirii, ”asediaţi” de mirosuri!

Situaţia materială precară şi deciziile greşite pe care le iau de-a lungul vieţii fac ca o parte din semenii noştrii să ajungă să-şi ducă traiul pe străzi, apelînd la mila celor din jur. De cele mai multe ori însă, cei ajunşi în asemenea situaţii uită că au anumite responsabilităţi faţă de cei cărora le cer ajutorul. În urmă cu un an, lîngă blocul ID2 de pe strada Dezrobirii din Constanţa, s-au aciuat trei oameni fără adăpost (doi bărbaţi şi o femeie). Spaţiul respectiv este împrejmuit cu un gard viu destul de înalt, acesta fiind probabil şi motivul pentru care a fost ales de către cei trei. Ei nu au venit cu mîna goală în noua „locuinţă”, au adus şi un pat, saltele şi pături. Şi, pentru că orice om are nevoi fiziologice care trebuie satisfăcute, un colţ al terenului (împrejumuit şi acesta cu gard viu înalt, pentru a asigura intimitatea utilizatorului) a fost transformat în toaletă. „În mijlocul verii, pe căldura asta, noi sîntem obligaţi să ţinem geamurile închise. Dacă le deschidem, fie şi pentru cîteva minute, întreaga cameră se umple de un miros groaznic. Nu se mai poate aşa ceva. Este un focar de infecţie. Sînt vecini care au copii şi le este frică să-i lase afară pentru că nu se ştie cu ce se pot alege”, a declarat Stanca Anastasiu, locatară a blocului ID2. Resturile de mîncare aruncate la întîmplare au atras, după cum era de aşteptat, şi cîinii din zonă, vecinii fiind nevoiţi să asculte, în fiecare seară, lătratul acestora. Oamenii străzii se apără însă şi spun că nu ei sînt vinovaţi de crearea bombei ecologice de lîngă bloc. „Oamenii din bloc sînt vinovaţi de gunoiul care este aici. Sînt atît de leneşi încît nu se mai duc pînă la tomberon, aruncă pungile cu gunoi direct pe geam. Noi stăm aici pentru că nu avem alt loc. Am avut o casă, dar cînd am divorţat de soţia mea, acum 7 ani, ea a luat casa şi pe mine m-a dat afară. De atunci locuiesc pe unde apuc”, a declarat Călin Marin, din Giurgiu, unul dintre bărbaţii care de un an de zile şi-a găsit adăpost lîngă blocul ID2. În ceea ce priveşte materiile fecale aflate la cîţiva metri de patul în care îşi petrec nopţile, aceştia susţin că de vină sînt trecătorii. „Oamenii care trec pe aici se duc în tufiş şi îşi fac nevoile. Sînt oameni serioşi, în vîrstă. Eu ţip la ei de cîte ori îi văd. În urmă cu cîteva zile, unul dintre băieţii care stau în zonă a venit şi mi-a dat cu sapa peste picior. A venit ambulanţa şi m-au pansat medicii de acolo. După ce o să mi se vindece piciorul o să curăţ şi gunoiale pe care le-au aruncat de la geam locatarii”, a afirmat Vasilica Iancu. Cazul a intrat şi în atenţia angajaţilor de la Corpul de Control din cadrul Primăriei Constanţa, care se vor deplasa, în cel mai scurt timp, la faţa locului. „Vom alcătui o comisie la nivelul Primăriei Constanţa, formată din reprezentanţi ai Corpului de Control, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi împreună cu angajaţii unei firme de salubrizare ne vom deplasa la faţa locului. Vom elibera spaţiul public şi vom igieniza zona. Dacă nu sînt din Constanţa, persoanele respective vor fi urcate într-un mijloc de transport şi duse în judeţul de reşedinţă”, a declarat şeful Corpului de Control, Ionuţ Pripiş.