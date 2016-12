Constănţenii din zona Balada, nemulțumiți de o investiție privată în cartier

Aproximativ 300 de familii care locuiesc în zona Casa de Cultură - piața Balada sunt nemulțumiți că, în cartierul lor, o societate privată a demarat lucrările pentru construirea unui ansamblu format din două blocuri - unul de P+2 etaje și celălalt de P+6 etaje. Ambele blocuri ar avea spații comerciale la parter. Proprietarii nemulțumiți spun că infrastructura zonei nu ar permite această construcție, locul fiind deja lipsit de locuri de parcare suficiente. ”Presiunea apei reci în zonă este destul de scăzută de pe acum, iar o astfel de construcție ar afecta și mai mult acest fapt. De asemenea, gurile de canalizare nu sunt toate funcționale. Plus că nu avem locuri de parcare, seara dăm și câte trei ture de bloc până să găsim un loc unde să lăsăm mașinile”, a declarat, pentru ”Telegraf”, președintele Asociației de Proprietari L89, Mihai Burcă. El a precizat că nemulțumirea proprietarilor pe care îi reprezintă a pornit după ce terenul pe care se află piața Balada a fost vândut unei societăți comerciale, SC Concorde Grup SRL, cu promisiunea că în zonă va fi construită o parcare pentru proprietarii de autoturisme care locuiesc în cartier. ”Parcarea a funcționat în perioada 1 iulie 2008 - 31 decembrie 2011, locurile de parcare fiind închiriate la aproximativ 80 de posesori de autoturisme contra sumei de 540 - 560 de lei anual. Din 2012 parcarea a fost permisă doar pentru clienții pieței”, a explicat Burcă. Administratorul firmei se plânge, la rândul său, că locuitorii din zonă nu au plătit parcarea, așa cum se angajaseră, provocând în acest fel pierderi companiei. ”Au plătit vreo 10 persoane locurile de parcare. Deși nu primeam taxa pentru locul de parcare, eu am fost nevoit, ca administrator, să plătesc taxe la stat”, a precizat administratorul firmei. Acesta a subliniat că parcarea despre care vorbesc, de fapt, locatarii este o curte privată, așa că cerințele familiilor care locuiesc în zonă sunt nefondate. ”Dacă eu stau la bloc și am lângă mine un vecin cu o curte, el nu are obligația să îmi permită mie să parchez în curtea lui pentru că nu am unde să las mașina”, a concluzionat administratorul societății comerciale. Vineri, la Primăria Constanța a avut loc o întrevedere între reprezentanții familiilor din zonă și cei ai firmei care va construi cele două clădiri în zona Balada. ”La discuție s-a stabilit că noua construcție nu îi va afecta în niciun fel pe locatarii din zonă, așa că lucrările vor continua”, a precizat Burcă.