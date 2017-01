Constănţenii fură în continuare apă potabilă

În vederea asigurării utilizatorilor cu apă de cea mai bună calitate, în conformitate cu contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă şi canalizare, în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa funcţionează Corpul de Control, compartiment ce a apărut ca o necesitate pentru eficientizarea actului de control. Săptămînal, reprezentanţii Corpului de Control efectuează zeci de controale atît în municipiul Constanţa, cît şi la nivelul localităţilor din judeţ, unde regia asigură serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. Săptămîna trecută, reprezentanţii Corpului de Control au efectuat 51 de acţiuni de control, la nivelul agenţilor economici şi gospodăriilor individuale din Constanţa, dar şi din judeţ. La majoritatea abonaţilor, verificările au scos la iveală apometre nesigilate şi faptul că mulţi dintre cei controlaţi aveau declarate suprafeţe mult mai mici, pentru calcularea volumului de apă meteorică preluat de sistemul de canalizare. “Declararea falsă a suprafeţelor şi numărului de persoane este deja o practică şi de aceea acţiunile Corpului de Control se concentrează pentru depistarea abonaţilor incorecţi. Cu ocazia verificărilor, au fost depistate branşamente ilegale sau intervenţia la aparatele de măsură cu intenţia defectării acestora. Toate aceste cazuri sînt sancţionate cu amenzi usturătoare pentru descurajarea acestor practici şi se reface baza de calcul pentru intrarea în legalitate a contravenienţilor”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea.

Cu ocazia verificărilor de săptămîna trecută, angajaţii RAJA au constatat pe străzile Oituz, Abrud şi Mărăşeşti din Constanţa că majoritatea abonaţilor din gospodăriile individuale, dăduseră declaraţii false pentru calculul apei în sistem pauşal. Ei s-au ales cu procese verbale de constatare şi plata în sistem retroactiv pe 18 luni, în valoare totală de peste 3.500 lei. În zona centrală a oraşului, reprezentanţii Corpului de Control au constatat că mai mulţi abonaţi, agenţi economici aveau apometre de clasă B, nesigilate sau sparte. În plus, foarte mulţi dintre ei, primiseră notificări pentru schimbarea contorilor, notificări la care nu au răspuns în termenul stabilit de furnizor. În urma verificării, a rezultat că aparatele de măsură nu înregistrau consumurile reale de apă. Şi aceşti abonaţi s-au ales cu procese-verbale de constatare pentru consumuri medii, în sistem retroactiv pe 18 luni, în valoare de peste 5.000 lei. În plus, pe str. C-tin Brătescu şi Griviţa au fost descoperiţi cîţiva abonaţi cu branşamente ilegale şi nedeclarate. “De fapt, aceştia fuseseră debranşaţi de la sistemul de alimentare cu apă din cauza datoriilor, dar la ora controlului aveau apă prin nişte branşamente clandestine executate fără acordul regiei şi fără să-şi fi achitat în prealabil creanţele înregistrate. Drept urmare, toţi aceşti abonaţi s-au ales cu sancţiuni, iar branşamentele clandestine au fost desfiinţate”, a mai spus Irina Oprea. În urma acţiunilor de săptămîna trecută, pentru neregulile constatate au fost întocmite procese-verbale de sancţionare în valoare de peste 11.000 lei. În plus, toţi abonaţii regiei au fost avertizaţi să respecte cadrul legal în cazul alimentării cu apă potabilă şi canalizare, în caz contrar riscînd sancţiuni materiale şi plata în sistem retroactiv, pe 18 luni, a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare.