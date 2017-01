Constănţenii, informaţi despre preluarea a 13% din acţiunile portului

Constănţenii au început să primească acasă scrisori prin care sunt consultaţi cu privire la preluarea pachetului de acţiuni de 13% de la Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ Constanţa (APM) de către Primăria Constanţa. Primarul Radu Mazăre anunţa, la începutul lunii, că va demara o campanie amplă, prin care constănţenii vor fi consultaţi cu privire la demersul administraţiei locale. „Vor afla cât deţinem din acţiunile APM, ce ar urma să se întâmple cu ele şi ce ar urma să se întâmple cu banii proveniţi din acţiunile pe care le vom prelua, respectiv să creştem subvenţia la energie termică“, declara, atunci, primarul. El a mai spus că va exista şi o a doua fază a consultării, în care Primăria va demara o campanie de strângere de semnături, organizată temeinic, în care constănţenii vor semna dacă sunt de acord sau nu cu preluarea acţiunilor şi cu tot ce intenţionează să facă administraţia locală. În ediţia online a ziarului nostru găsiţi integral scrisoarea pe care Radu Mazăre a adresat-o constănţenilor.

Scrisoare către constănţeni

„Hristos a Înviat!

Înainte de toate, vreau să-ţi urez sănătate, viaţă lungă şi fericire.

Îţi scriu în numele meu şi al Consiliului Local. Vreau să te informez despre momentul extrem de important prin care trece oraşul nostru şi vreau să-ţi cer, în acelaşi timp, sprijinul, dacă şi tu consideri că ceea ce vreau să facem este un lucru bun pentru noi şi pentru viitorul copiilor noştri.

În aceste zile se poartă bătălia finală pentru descentralizarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa.

Începând cu 2008, (în urma legii iniţiate de parlamentarii PSD), Primăria Municipiului Constanţa deţine 20% din acţiunile Portului Constanţa, Fondul Proprietatea deţine 20%, iar Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, are 60%. Întotdeauna am considerat că locuitorii Constanţei sunt cei care au contribuit cel mai mult la construirea şi dezvoltarea portului şi cei care trebuie, prin autoritatea locală, să deţină cât mai multe acţiuni ale acestuia. De altfel, în Europa, porturile de succes sunt deţinute de comunităţile locale (Rotterdam - Olanda, Hamburg - Germania etc.).

În 2013 am agreat cu premierul Victor Ponta ca Primăria Constanţa să primească de la stat încă 13 procente cu titlu gratuit, iar alte 14% din acţiunile statului să fie listate la Bursă. În acest fel, 33% va fi deţinut de către Primăria Constanţa, 33% de către Ministerul Transporturilor, iar 34% de către privaţi. Fiind acţiuni scoase pe Bursă, toate deciziile în cadrul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa vor fi transparente. Din acel moment, niciun agent economic din port nu va mai putea scoate profituri de milioane de euro plătind taxe de utilizare a terenului la valori infime, valabile cu 15-20 de ani în urmă, aşa cum se întâmplă acum.

Este uşor să faci multe milioane de euro plătind, în 2013, chirii la valoarea din 1996. Tot din acel moment (al descentralizării şi al listării la Bursă), operatorii portuari, care actualmente deţin monopolul la anumite operaţiuni de încărcare/descărcare (minereu, cereale etc.), nu se vor mai putea opune concurenţei. De-a lungul celor 24 de ani postrevoluţionari, multe companii româneşti şi străine au vrut să facă investiţii substanţiale în port, dar au fost blocate prin intermediul Ministerului Transporturilor (acţionar majoritar), la solicitarea milionarilor din port, pentru a nu li se face concurenţă. În acest mod, s-au pierdut mii de noi locuri de muncă, s-au menţinut tarife de operare foarte ridicate şi un trafic de marfă foarte scăzut.

Eu şi majoritatea Consiliului Local dorim o impulsionare a activităţii portuare, creşterea numărului de locuri de muncă, a traficului de marfă, a investiţiilor şi, implicit, a profitului Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa.

Mamaia este un exemplu de dezvoltare şi colaborare între autoritatea locală şi privaţi. Datorită acestei colaborări, numărul angajaţilor din staţiune a crescut, de la 8-10.000 acum 12 ani, la peste 30.000 astăzi. Acest exemplu trebuie urmat şi în port.

Ştiu că factura la energia termică este o mare apăsare pentru bugetul familiei tale şi tocmai de aceea am promis în campania electorală că vom trece CET-ul la Primărie şi vom găsi o soluţie ca, pe lângă subvenţia de căldură acordată, să scădem şi preţul gigacaloriei. Pentru că, din păcate, procedura legală de transfer al CET-ului este încă una de durată, m-am gândit ca, începând cu iarna 2014-2015, să venim şi cu o altă soluţie pentru a-ţi reduce factura la energia termică. Voi face astfel încât toţi banii reveniţi municipalităţii din profitul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa să fie dirijaţi pentru creşterea subvenţiei la energia termică. În acest fel, din calculele noastre preliminare, toţi cei care primesc subvenţie la energia termică vor avea de plătit, în iarna care vine, facturi cu 20-25% mai mici. În plus, vom creşte şi plafonul de venit pe membru de familie şi vom mai elimina din restricţiile de acordare existente, în aşa fel încât vom scădea factura cu 20-25% pentru alte încă 25.000 - 30.000 de familii care până acum nu au primit subvenţie deloc.

De aceleaşi beneficii se vor bucura şi cei care se încălzesc cu lemne, butelii etc.

Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple, am nevoie de sprijinul tău. Acum, când din Guvern nu mai fac parte PNL-iştii şi nici PDL-iştii, milionarii din port şi-au pierdut posibilitatea de a bloca descentralizarea portului şi, implicit, de a-şi păstra privilegiile şi milioanele câştigate pe spatele statului. Vor lupta, însă, pentru ele până în ultimul moment şi cu orice preţ.

Dacă tu crezi, în calitatea ta de constănţean, că meriţi să beneficiezi de un număr mai mare de acţiuni în cadrul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa şi că banii rezultaţi din împărţirea profitului trebuie folosiţi pentru creşterea subvenţiei şi pentru scăderea facturii tale la energia termică, te rog să semnezi lista de susţinere pentru descentralizarea portului. Listele vor fi iniţiate şi realizate de către Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa.

Astfel, voinţa poporului trebuie respectată şi de mine, şi de preşedinte, şi de milionarii din port, şi de politicieni!”