Constănțenii, invitați în Piața Ovidiu la cumpăna dintre ani

Constănțenii sunt așteptați în Piața Ovidiu, în noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie, pentru a petrece o noapte de neuitat. La cumpăna dintre ani, Primăria Constanța promite că le va oferi constănțenilor, și nu numai, un mega-spectacol cu multă muzică, jocuri de lasere și lumini, focuri de artificii și artiști consacrați. Va fi primul spectacol de o asemenea anvergură, din ultimii șapte ani, organizat în Constanța de Primărie. Totodată, este pentru prima dată când constănțenii vor avea ocazia să sărbătorească împreună trecerea în noul an de mai multe ori. Asta pentru că în apropierea scenei vor exista monitoare pe care vor fi transmise petrecerile de Revelion de pe toate meridianele. Evenimentul va începe la ora 18.00 cu warm up party, dar concertele propriu-zise vor debuta de la ora 22.00. La ora 22.05 va cânta Antonia, la ora 22.35 va evolua trupa dance, coregraf Andreea Duță, la ora 22.45 va cânta Guess Who, la ora 23.15 va avea loc un spectacol de laser și lumini, la ora 23.25 va urca pe scenă trupa Vunk, la ora 0.30 - Maria Radu, ora 1.10 - trupa Glance, iar ora 1.40 - ansamblul folcloric “Brâulețul”. La miezul nopții, spectacolul va culmina cu un magnific foc de artificii. Evenimentul se va încheia în jurul orei 02.00.

PE UNDE AVEM VOIE SĂ CIRCULĂM? Dacă vreți să ajungeți la petrecere, trebuie să țineți cont de anumite reguli. De la ora 18.00 până la ora 2.30, traficul va fi restricționat pe str. Ecaterina Varga, bd. Tomis, str. Vasile Alecsandri și str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989. Totodată, șoferii sunt rugați să nu staționeze pe străzile Vasile Canarache, Marcus Aurelius și Mircea cel Bătrân (din zona peninsulară până la intersecția cu bd. Ferdinand), pentru a facilita accesul echipajelor de intervenție în caz de urgență. Însă nu trebuie să vă faceți probleme, pentru că locuri de parcare sunt destule, cele mai multe fiind amenajate în zona Poarta 1 (Vraja Mării). În cazul în care nu aveți cum să veniți cu mașina personală, puteți să ajungeți la petrecere cu mijloacele de transport în comun. În noaptea de Revelion, autobuzele RATC vor circula din toate cartierele orașului până la Poarta 2 Port, cu o frecvență de 15 - 20 de minute.

FĂRĂ ALCOOL Este important de știut faptul că accesul cu băuturi alcoolice este interzis în zona în care se desfășoară evenimentul, pentru că legea nu permite acest lucru. De asemenea, nu aveți voie cu materiale pirotehnice sau incendiare. În privința siguranței publice, nu aveți de ce să vă faceți griji. Mai multe echipe de jandarmi, polițiști și polițiști locali vor patrula în zonă. Dacă nu aveți timp să ajungeți la petrecere, o puteți urmări online la link-ul: http://www.youtube.com/watch?v=g8DsEXuqAty.

Trasee RATC speciale pentru noaptea de Revelion

Pentru noaptea de Revelion, Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanța va pune la dispoziție călătorilor trasee speciale din cartierele orașului spre Poarta 2. Autobuzele vor circula dinspre cartierele Constanței (Pescărie, Cireșica, Henri Coandă, Palas - Oierie, Inel 2, CET, Km 4 - 4, Poarta 6) și vor ajunge la Poarta 2 Port între orele 22.00 (31 decembrie 2015) și 2.00 (1 ianuarie 2016). Ele vor circula cu o frecvență între 15 și 20 de minute. Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe fiecare dintre trasee. Tariful pentru o călătorie va fi de 1,5 lei pentru fiecare pasager, iar abonamentele și gratuitățile rămân valabile.

Traseele de Revelion 2016:

1.Cartier Pescarie - Poarta 2 Port (linia de bază fosta linie 40)

2.Cartier Cireșica - Poarta 2 Port (linia de bază 42)

3.Cartier Henri Coandă - Poarta 2 Port (linia de bază 44)

4.Cartier Palas (Oierie) - Poarta 2 Port (linia de bază 48)

5.Cartier Inel 2 - Poarta 2 Port (linia de bază 51)

6.Cartier CET - Poarta 2 Port (linia de bază 101C)

7.Cartier Km 4-5 - Poarta 2 Port (linia de bază fosta linie 5)

8.Cartier Poarta 6 - Poarta 2 Port (linia de bază fosta linie 2).